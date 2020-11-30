За сутки в Украине выявили почти 10 тысяч случаев заражения коронавирусом

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали более 12 тысяч жителей Украины.
Коронавирус в Украине в последнее время ускорился – ежедневно в стране фиксируют тысячи больных. За минувшие 24 часа в стране поставили 9946 новых диагнозов.
По состоянию на утро понедельника, 30 ноября, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 732625. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 12327жителей Украины. За сутки умерли еще 114 пациентов.
Выздоровели с начала эпидемии 345149 пациентов - за минувшие сутки 5771 украинец.
За сутки госпитализировали 1161 человека.
За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.
Коронавирус в регионах - статистика:
- г. Киев - 70478 случаев;
- Винницкая область - 17405 случаев;
- Волынская область - 24135 случаев;
- Днепропетровская область - 38789 случаев;
- Донецкая область - 22807 случаев;
- Житомирская область - 29911 случаев;
- Закарпатская область - 23193 случая;
- Запорожская область - 30875 случаев;
- Ивано-Франковская область - 36434 случая;
- Киевская область - 37687 случаев;
- Кировоградская область - 5286 случаев;
- Луганская область - 6274 случая;
- Львовская область - 46078 случаев;
- Николаевская область - 18535 случаев;
- Одесская область - 44949 случаев;
- Полтавская область - 22055 случаев;
- Ровенская область - 30956 случаев;
- Сумская область - 28831 случай;
- Тернопольская область - 27849 случаев;
- Харьковская область - 55341 случай;
- Херсонская область - 10149 случаев;
- Хмельницкая область - 29577 случаев;
- Черкасская область - 22924 случаф;
- Черновицкая область - 33732 случаф;
- Черниговская область - 18375 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в мире – статистика на 30 ноября
По состоянию на утро понедельника, 30 ноября, в мире зарегистрированы 62730726 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Жертвами злой болезни стали 1459317 пациентов.
Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство рассматривает варианты ужесточения противоэпидемиологических мероприятий. Среди них - карантин на Новый год и Рождество. Однако на данный момент в Украине продолжит действовать карантин выходного дня.
- 24 ноября президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к народу, в котором пообещал внести в Раду законопроекты о помощи бизнесу в связи с усилением карантинных мероприятий. По словам гаранта, предприниматели и наемные работники должны получить по 8 тысяч гривен компенсации.
- 11 ноября правительство Украины ввело карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.