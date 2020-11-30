За сутки в Украине выявили почти 10 тысяч случаев заражения коронавирусом

За сутки в Украине выявили еще почти 10 тысяч больных коронавирусом / УНИАН

Коронавирус в Украине в последнее время ускорился – ежедневно в стране фиксируют тысячи больных. За минувшие 24 часа в стране поставили 9946 новых диагнозов.

По состоянию на утро понедельника, 30 ноября, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 732625. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 12327жителей Украины. За сутки умерли еще 114 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 345149 пациентов - за минувшие сутки 5771 украинец.

За сутки госпитализировали 1161 человека.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.

Коронавирус в регионах - статистика:

г. Киев - 70478 случаев;

Винницкая область - 17405 случаев;

Волынская область - 24135 случаев;

Днепропетровская область - 38789 случаев;

Донецкая область - 22807 случаев;

Житомирская область - 29911 случаев;

Закарпатская область - 23193 случая;

Запорожская область - 30875 случаев;

Ивано-Франковская область - 36434 случая;

Киевская область - 37687 случаев;

Кировоградская область - 5286 случаев;

Луганская область - 6274 случая;

Львовская область - 46078 случаев;

Николаевская область - 18535 случаев;

Одесская область - 44949 случаев;

Полтавская область - 22055 случаев;

Ровенская область - 30956 случаев;

Сумская область - 28831 случай;

Тернопольская область - 27849 случаев;

Харьковская область - 55341 случай;

Херсонская область - 10149 случаев;

Хмельницкая область - 29577 случаев;

Черкасская область - 22924 случаф;

Черновицкая область - 33732 случаф;

Черниговская область - 18375 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в мире – статистика на 30 ноября

По состоянию на утро понедельника, 30 ноября, в мире зарегистрированы 62730726 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами злой болезни стали 1459317 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.

Коронавирус в мире - карта на 30 ноября / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее: