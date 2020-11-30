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За сутки в Украине выявили почти 10 тысяч случаев заражения коронавирусом

30 ноября 2020, 08:17

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали более 12 тысяч жителей Украины.

Коронавирус
За сутки в Украине выявили еще почти 10 тысяч больных коронавирусом / УНИАН

Коронавирус в Украине в последнее время ускорился – ежедневно в стране фиксируют тысячи больных. За минувшие 24 часа в стране поставили 9946 новых диагнозов.

По состоянию на утро понедельника, 30 ноября, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 732625. Свежую статистику опубликовал на своей странице в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 12327жителей Украины. За сутки умерли еще 114 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 345149 пациентов - за минувшие сутки 5771 украинец.

За сутки госпитализировали 1161 человека.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.

Коронавирус в регионах - статистика:

  • г. Киев - 70478 случаев;
  • Винницкая область - 17405 случаев;
  • Волынская область - 24135 случаев;
  • Днепропетровская область - 38789 случаев;
  • Донецкая область - 22807 случаев;
  • Житомирская область - 29911 случаев;
  • Закарпатская область - 23193 случая;
  • Запорожская область - 30875 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 36434 случая;
  • Киевская область - 37687 случаев;
  • Кировоградская область - 5286 случаев;
  • Луганская область - 6274 случая;
  • Львовская область - 46078 случаев;
  • Николаевская область - 18535 случаев;
  • Одесская область - 44949 случаев;
  • Полтавская область - 22055 случаев;
  • Ровенская область - 30956 случаев;
  • Сумская область - 28831 случай;
  • Тернопольская область - 27849 случаев;
  • Харьковская область - 55341 случай;
  • Херсонская область - 10149 случаев;
  • Хмельницкая область - 29577 случаев;
  • Черкасская область - 22924 случаф;
  • Черновицкая область - 33732 случаф;
  • Черниговская область - 18375 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в мире – статистика на 30 ноября

По состоянию на утро понедельника, 30 ноября, в мире зарегистрированы 62730726 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами злой болезни стали 1459317 пациентов.

Лидерами по числу случаев заражения являются США, Индия, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.

Коронавирус в мире - карта на 30 ноября / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство рассматривает варианты ужесточения противоэпидемиологических мероприятий. Среди них - карантин на Новый год и Рождество. Однако на данный момент в Украине продолжит действовать карантин выходного дня.
  • 24 ноября президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к народу, в котором пообещал внести в Раду законопроекты о помощи бизнесу в связи с усилением карантинных мероприятий. По словам гаранта, предприниматели и наемные работники должны получить по 8 тысяч гривен компенсации.
  • 11 ноября правительство Украины ввело карантин выходного дня - он будет действовать с 14 по 30 ноября включительно. С 00:00 субботы до 00:00 воскресенья запрещается работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.

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