За сутки в Украине загремели в больницу 2 тысячи больных коронавирусом / Фото Reuters

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 5572 человек. При этом в больницы госпитализировали 2136 человек.

По состоянию на утро понедельника, 8 марта, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 406 800, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 27 128 человек. За сутки умерли еще 106 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 1 198 254 пациента. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 1734 украинца.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях.

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