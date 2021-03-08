За сутки в Украине загремели в больницу 2 тысячи больных коронавирусом

Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 27 128 человек. За сутки умерли еще 106 пациентов.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 5572 человек. При этом в больницы госпитализировали 2136 человек.
По состоянию на утро понедельника, 8 марта, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составило 1 406 800, рассказал министр здравоохранения на своей странице в фейсбуке.
Жертвами коронавируса с начала эпидемии стали 27 128 человек. За сутки умерли еще 106 пациентов.
Выздоровели с начала эпидемии 1 198 254 пациента. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 1734 украинца.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях.
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Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 24 февраля в Украине сделали первую прививку от коронавируса. Вакцину получил врач-реаниматолог из Черкасс. Ему укололи индийский препарат CoviShield, который вчера доставили в Украину.
- 24 февраля Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. Красная зона вводится в районах, городах и областях, в которых фиксируется повышенный уровень заболеваемости COVID-19.
- 5 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ведомство предлагает внести изменения в карантинные правила, после чего объединенные территориальные громады смогут сами решать вопросы введения карантина.
- В Закарпатской области с 8 марта устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности в связи с активным распространением COVID-19 на территории региона.
Автор: Адриана Бубновская