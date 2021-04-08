Заболеваемость коронавирусом в Украине резко возрастет - Степанов

Коронавирус еще будет бушевать в Украине / Фото Reuters

В Украине заболеваемость коронавирусом набирает обороты. Как заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, суточное количество больных COVID-19 в Украине будет расти следующие 10 дней.

По словам Степанова, суточное количество больных коронавирусом в Украине может вырасти до 30 тысяч. И здесь не обошлось без "британского" штамма коронавируса.

"Мы ожидаем в течение недели – 10 дней, что будем еще расти в рамках до 25-30 тысяч... В том числе за счет "британского штамма", который является достаточно тяжелым, им больше людей заражается", - сказал Степанов в эфире программы Право на власть на 1+1.

При этом министр отметил, что Украина не движется по "итальянскому сценарию".

"Потому что кризис в Италии наступил в начале пандемии и медицинская система не выдержала бы при количестве больных 5 – 6 тысяч в сутки. А сейчас в Украине уже около 20 тысяч больных в день. Адаптивный карантин помогает, но есть области, в которых есть проблемы с кислородом", - добавил Степанов.

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Отметим, за прошедшие сутки 7 апреля, в Украине обнаружили 19 419 новых больных коронавирусом.

Больше всего пациентов зарегистрировали в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

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