Заболеваемость коронавирусом в Украине резко возрастет - Степанов

По словам Степанова, суточное количество больных коронавирусом в Украине может вырасти в ближайшие 10 дней.
В Украине заболеваемость коронавирусом набирает обороты. Как заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, суточное количество больных COVID-19 в Украине будет расти следующие 10 дней.
По словам Степанова, суточное количество больных коронавирусом в Украине может вырасти до 30 тысяч. И здесь не обошлось без "британского" штамма коронавируса.
"Мы ожидаем в течение недели – 10 дней, что будем еще расти в рамках до 25-30 тысяч... В том числе за счет "британского штамма", который является достаточно тяжелым, им больше людей заражается", - сказал Степанов в эфире программы Право на власть на 1+1.
При этом министр отметил, что Украина не движется по "итальянскому сценарию".
"Потому что кризис в Италии наступил в начале пандемии и медицинская система не выдержала бы при количестве больных 5 – 6 тысяч в сутки. А сейчас в Украине уже около 20 тысяч больных в день. Адаптивный карантин помогает, но есть области, в которых есть проблемы с кислородом", - добавил Степанов.
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Отметим, за прошедшие сутки 7 апреля, в Украине обнаружили 19 419 новых больных коронавирусом.
Больше всего пациентов зарегистрировали в Киеве, Харьковской и Львовской областях.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- 2 апреля стало известно, что в двух областях Украины лабораторно подтвердили южноафриканский штамм коронавируса. При этом британский штамм обнаружили во всех областях.
- 6 апреля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине количество летальных случаев растет из-за новых штаммов коронавируса.