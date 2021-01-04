Заболеваемость коронавирусом в Украине резко возрастет: в Минздраве назвали сроки

Заболеваемость коронавирусом в Украине / Reuters

Заболеваемость коронавирусом в Украине в течение последних недель уменьшилась, но после рождественских праздников количество инфицированных снова может возрасти.

Как сообщил глава Минздрава во время селекторного совещания, существует вероятность роста количества больных коронавирусом после новогодних праздников. К тому же ожидается рост сезонной заболеваемости гриппом.

Максим Степанов отметил, что вместе с уменьшением количества больных COVID-19 растет количество тех, кто выздоровел.

"За последнюю неделю было зафиксировано 19 500 случаев, тогда как, например, от 9 до 15 ноября — почти 39 тысяч", — говорит министр здравоохранения, передает пресс-служба Офиса президента.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в больницах находятся 22 802 больных коронавирусом, а пять недель цифра достигала 28-29 тысяч.

Читайте такжеЛокдаун в Украине: Кабмин срочно собирается на заседание

Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред: