Заболеваемость коронавирусом в Украине резко возрастет: в Минздраве назвали сроки

В Минздраве прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом после праздников.
Заболеваемость коронавирусом в Украине в течение последних недель уменьшилась, но после рождественских праздников количество инфицированных снова может возрасти.
Как сообщил глава Минздрава во время селекторного совещания, существует вероятность роста количества больных коронавирусом после новогодних праздников. К тому же ожидается рост сезонной заболеваемости гриппом.
Максим Степанов отметил, что вместе с уменьшением количества больных COVID-19 растет количество тех, кто выздоровел.
"За последнюю неделю было зафиксировано 19 500 случаев, тогда как, например, от 9 до 15 ноября — почти 39 тысяч", — говорит министр здравоохранения, передает пресс-служба Офиса президента.
В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в больницах находятся 22 802 больных коронавирусом, а пять недель цифра достигала 28-29 тысяч.
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Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что отмены усиленного карантина в январе не будет.
- Общенациональный карантин, согласно которому украинцы будут жить по правилам оранжевой эпидемиологической зоны, продлен до 1 марта 2021 года.