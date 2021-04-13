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Закарпатье получит вакцину от коронавируса: когда и кому сделают укол

13 апреля 2021, 21:36
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В Закарпатскую область вскоре доставят вакцину от коронавируса - регион должен получить чуть более семи тысяч доз.

Вакцина CoronaVac
Закарпатская область на днях получит вакцину от коронавируса / Reuters

Уже 14 или 15 апреля Закарпатская область получит партию вакцины CoronaVac - в регион планируют доставить 7040 доз.

Первыми прививку смогут сделать малоподвижные граждане и те, кто ухаживает за ними, сообщила пресс-служба Закарпатской областной администрации.

"Кроме того, прививки вакциной CoronaVac будут организованы для педагогов, участвующих в организации и проведении ВНО (внешнего независимого оценивания - ред.)", - отметил первый зампредседателя Закарпатской ОГА Мирослав Белецкий.

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По его словам, мобильные бригады будут приезжать к жителям области по месту их проживания. К вакцинации CoronaVac будут привлечены учреждения, которые имеют такие бригады, прошедшие обучение на обращение с препаратом AstraZeneca.

Вакцинация от коронавируса в Украине – о чем ранее сообщалось:

  • Киев получил первую партию препарата компании Sinovac Biotechв размере 215 тысяч доз в конце марта.
  • До этого украинцам кололи вакцину индийского производства Covishield, произведенную по лицензии AstraZeneca.
  • Национальное агентство по надзору за здоровьем в Бразилии (именно его специалисты проверяли препарат на эффективность) установило, что CoronaVac демонстрирует показатели эффективности ниже 60%, хотя и выше 50%.
  • До этого сообщалось, что вакцина CoronaVac показала 78% эффективности против COVID-19 на третьей фазе клинических исследований.
  • При этом в конце декабря 2020 года министр здравоохранения МаксиСтепанов обещал, что вакцина от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech будет поставляться в Украину лишь при условии, что ее эффективность составит не менее 70%.

Вакцина новости Украины новости Закарпатья вакцина от коронавируса вакцина AstraZeneca
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