Закарпатье получит вакцину от коронавируса: когда и кому сделают укол

Закарпатская область на днях получит вакцину от коронавируса / Reuters

Уже 14 или 15 апреля Закарпатская область получит партию вакцины CoronaVac - в регион планируют доставить 7040 доз.

Первыми прививку смогут сделать малоподвижные граждане и те, кто ухаживает за ними, сообщила пресс-служба Закарпатской областной администрации.

"Кроме того, прививки вакциной CoronaVac будут организованы для педагогов, участвующих в организации и проведении ВНО (внешнего независимого оценивания - ред.)", - отметил первый зампредседателя Закарпатской ОГА Мирослав Белецкий.

Читайте такжеКоронавирус в Украине за сутки выявили у более 12 тысяч человек

По его словам, мобильные бригады будут приезжать к жителям области по месту их проживания. К вакцинации CoronaVac будут привлечены учреждения, которые имеют такие бригады, прошедшие обучение на обращение с препаратом AstraZeneca.

Вакцинация от коронавируса в Украине – о чем ранее сообщалось: