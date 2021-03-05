Закарпатье усиливает карантин из-за критической ситуации

На Закарпатье усиливают карантин / УНИАН

Региональная комиссия по ТЭБ и ЧС вводит в отдельных населенных пунктах Закарпатской области дополнительные ограничения в связи с критической ситуацией, которая сложилась из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, говорится в сообщении на сайте Закарпатской ОГА.

Сегодня на Закарпатье фиксируют наибольшое число людей, которые имеют подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции. За минувшие сутки медики диагностировали у 748 закарпатцев COVID-19.

"Ситуация в области критическая, больницы заполнены на 81%. Учитывая тенденцию последних дней в наших медицинских учреждениях не останется ни одной свободной кровати. Впереди выходные. Нам срочно нужно разорвать эту цепь!" - отметил председатель ОГА Анатолий Полосков.

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Как отметил руководитель Закарпатской областной клинической больницы им. Андрея Новака, кандидат медицинских наук Юрий Яцына, Закарпатская область из-за ухудшения ситуации с коронавирусом оказалась на пороге попадания в "красную" зону карантина.

По его словам, количество больных постоянно растет, а места в больницах постепенно заканчиваются. Например, только на кислородной терапии в закарпатских больницах находятся 110 больных. Вместе с тем уже начинает не хватать врачей.

В соответствии с принятым решением региональной комиссией ТЭБ и ЧС вводятся следующие ограничительные меры:

Работа заведений общественного питания (кроме адресной доставки и заказа на вынос);

Прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

Прием посетителей в других заведениях развлекательной деятельности;

Прием посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме:

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