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Закарпатье усиливает карантин из-за критической ситуации

5 марта 2021, 19:41
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Закарпатская область из-за ухудшения ситуации с коронавирусом оказалась на пороге попадания в "красную" зону карантина.

карантин в Украине
На Закарпатье усиливают карантин / УНИАН

Региональная комиссия по ТЭБ и ЧС вводит в отдельных населенных пунктах Закарпатской области дополнительные ограничения в связи с критической ситуацией, которая сложилась из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, говорится в сообщении на сайте Закарпатской ОГА.

Сегодня на Закарпатье фиксируют наибольшое число людей, которые имеют подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции. За минувшие сутки медики диагностировали у 748 закарпатцев COVID-19.

"Ситуация в области критическая, больницы заполнены на 81%. Учитывая тенденцию последних дней в наших медицинских учреждениях не останется ни одной свободной кровати. Впереди выходные. Нам срочно нужно разорвать эту цепь!" - отметил председатель ОГА Анатолий Полосков.

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Как отметил руководитель Закарпатской областной клинической больницы им. Андрея Новака, кандидат медицинских наук Юрий Яцына, Закарпатская область из-за ухудшения ситуации с коронавирусом оказалась на пороге попадания в "красную" зону карантина.

По его словам, количество больных постоянно растет, а места в больницах постепенно заканчиваются. Например, только на кислородной терапии в закарпатских больницах находятся 110 больных. Вместе с тем уже начинает не хватать врачей.

В соответствии с принятым решением региональной комиссией ТЭБ и ЧС вводятся следующие ограничительные меры:

  • Работа заведений общественного питания (кроме адресной доставки и заказа на вынос);
  • Прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;
  • Прием посетителей в других заведениях развлекательной деятельности;
  • Прием посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме:

Коронавирус в Украине:

  • В Украине за минувшие сутки зафиксировано 10 тыс. 057 новых случаев COVID-19, в частности, заболели 611 детей и 388 медработников.
  • За минувшие сутки госпитализированы 3 тыс. 271 человека, выздоровели - 4 тыс. 837, умерли - 194. Всего с начала пандемии в Украине лабораторно подтвержден коронавирус у 1 млн 374 тыс. 762 человек, выписаны - 1 млн 186 тыс. 873, умерли - 26 тыс. 591.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.

Закарпатье коронавирус новости Украины красная зона зоны карантина
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