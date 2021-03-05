Закарпатье усиливает карантин из-за критической ситуации

Закарпатская область из-за ухудшения ситуации с коронавирусом оказалась на пороге попадания в "красную" зону карантина.
Региональная комиссия по ТЭБ и ЧС вводит в отдельных населенных пунктах Закарпатской области дополнительные ограничения в связи с критической ситуацией, которая сложилась из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, говорится в сообщении на сайте Закарпатской ОГА.
Сегодня на Закарпатье фиксируют наибольшое число людей, которые имеют подтвержденный диагноз коронавирусной инфекции. За минувшие сутки медики диагностировали у 748 закарпатцев COVID-19.
"Ситуация в области критическая, больницы заполнены на 81%. Учитывая тенденцию последних дней в наших медицинских учреждениях не останется ни одной свободной кровати. Впереди выходные. Нам срочно нужно разорвать эту цепь!" - отметил председатель ОГА Анатолий Полосков.
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Как отметил руководитель Закарпатской областной клинической больницы им. Андрея Новака, кандидат медицинских наук Юрий Яцына, Закарпатская область из-за ухудшения ситуации с коронавирусом оказалась на пороге попадания в "красную" зону карантина.
По его словам, количество больных постоянно растет, а места в больницах постепенно заканчиваются. Например, только на кислородной терапии в закарпатских больницах находятся 110 больных. Вместе с тем уже начинает не хватать врачей.
В соответствии с принятым решением региональной комиссией ТЭБ и ЧС вводятся следующие ограничительные меры:
- Работа заведений общественного питания (кроме адресной доставки и заказа на вынос);
- Прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;
- Прием посетителей в других заведениях развлекательной деятельности;
- Прием посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме:
Коронавирус в Украине:
- В Украине за минувшие сутки зафиксировано 10 тыс. 057 новых случаев COVID-19, в частности, заболели 611 детей и 388 медработников.
- За минувшие сутки госпитализированы 3 тыс. 271 человека, выздоровели - 4 тыс. 837, умерли - 194. Всего с начала пандемии в Украине лабораторно подтвержден коронавирус у 1 млн 374 тыс. 762 человек, выписаны - 1 млн 186 тыс. 873, умерли - 26 тыс. 591.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.