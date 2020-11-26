Закроют метро, остановят транспорт: Рубан дал мрачный прогноз насчет локдауна

Решение о закрытии метро примут на уровне правительства.
В случае введения локдауна из-за эпидемии коронавируса, в Киеве существует вероятность остановки общественного транспорта.
Такой прогноз дал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии сайту Сегодня.
"Вопрос о закрытии метро в Киеве и наземного транспорта должен приниматься исключительно на уровне правительства, учитывая все эпидемиологические показатели", - отметил он.
В свою очередь в Киевском метрополитене отмечают, что они не принимают решение самостоятельно.
"Этот вопрос решается на уровне правительства. Необходимо решение Кабинета министров о закрытии метро. И мы будем его выполнять. Что же касается технической стороны вопроса, то у нас есть уже опыт закрытия метро, как это было в марте этого года. Когда это может произойти – день и время – решается на уровне государства", – рассказала заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.
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Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о необходимости введения в Украине полного локдауна.
По его словам, как только правительство подготовит программы компенсаций для бизнеса, будет введен локдаун, чтобы прервать цепочку заболеваемости.
Коронавирус в Украине:
- За прошедшие сутки в Украине выявили 15 тысяч 331 новый случай COVID-19, умерли 225 человек.
- Госпитализировали 1955 человек, выздоровели 9617 человек.
- За сутки проведено 76 тысяч 911 тестов (в частности, методом ПЦР - 49 тысяч 323, методом ИФА - 27 тысяч 588).
- За все время пандемии в Украине заболели 677 тысяч 189 человек, выздоровели 317 тысяч 395 человек. Зафиксировано летальных случаев - 11 тысяч 717. Проведено ПЦР-тестов - 4 млн 373 тысяч 786.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Киеве (1 тысяча 399), Днепропетровской (1 тысяча 254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.