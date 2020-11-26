Закроют метро, остановят транспорт: Рубан дал мрачный прогноз насчет локдауна

В Киеве могут закрыть метро из-за локдауна / УНИАН

В случае введения локдауна из-за эпидемии коронавируса, в Киеве существует вероятность остановки общественного транспорта.

Такой прогноз дал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии сайту Сегодня.

"Вопрос о закрытии метро в Киеве и наземного транспорта должен приниматься исключительно на уровне правительства, учитывая все эпидемиологические показатели", - отметил он.

В свою очередь в Киевском метрополитене отмечают, что они не принимают решение самостоятельно.

"Этот вопрос решается на уровне правительства. Необходимо решение Кабинета министров о закрытии метро. И мы будем его выполнять. Что же касается технической стороны вопроса, то у нас есть уже опыт закрытия метро, как это было в марте этого года. Когда это может произойти – день и время – решается на уровне государства", – рассказала заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

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Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о необходимости введения в Украине полного локдауна.

По его словам, как только правительство подготовит программы компенсаций для бизнеса, будет введен локдаун, чтобы прервать цепочку заболеваемости.

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