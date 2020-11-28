Закрыть метро, школы и бизнес: в Раде раскрыли мрачный сценарий локдауна

В Украине могут ввести локдаун из-за эпидемии коронавируса / УНИАН

Усиление карантина и введение жесткого локдауна в Украине потребуется, когда прирост новых больных за сутки превысит отметку 20 тысяч, заявил нардеп от Слуги народа, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, в связи с тем, что инкубационный период COVID-19 от 14 до 21 дня, локдаун необходимо вводить минимум на три недели.

"И это опыт других стран, что весомый результат есть за три недели. Наша система здравоохранения сегодня может выдержать до 30 тысяч (новых больных за сутки - ред.). Поэтому, я думаю, что если мы выйдем на цифру 20 тысяч и больше, то, скорее всего, надо будет вводить локдаун", - заявил нардеп.

В то же время Радуцкий отметил, что правительство, согласно недавно принятому постановлению Верховной Рады, должно за 7 дней предупредить украинцев, а также разработать компенсаторные меры для людей и бизнеса.

"Каким должен быть локдаун? По моему мнению, с остановкой транспорта. Если мы закрываем бизнес, школы, и при этом работает общественный транспорт - метро, ​​поезда - то я не вижу от этого большого результата. Если полный локдаун - то и надо делать полный", - считает он.

Читайте такжеВ Слуге народа распекли карантин выходного дня и призвали вводить локдаунНа вопрос, на какой показатель ориентироваться для выхода из локдауна, "слуга народа" ответил:

"Если 15 тысяч больных в день и количество выздоровевших будет увеличиваться - процент выздоровевших над процентом заболевших - и будет плато, не будет расти в течение недели и при этом будет снижение, то это повод для ослабления карантина".

В свою очередь заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, ожидать ли полного локдауна в ближайшее время. Комментарий Тимошенко публикует ресурс Буквы.

Журналисты попросили чиновника ОП прокомментировать вероятность введения локдауна в Украине с 25 декабря.

"Локдаун будет тогда, когда он будет. И все… Решение о локдауне примут президент, Кабмин и Минздрав. Главное масочки носить всем и все будет хорошо", – ответил Тимошенко.

После этого Тимошенко спросили, есть ли данные по регионам о целесообразности введения локдауна, однако он и здесь решил уклониться от вопроса.

"Мы надеемся, что большинство глав областных государственных администраций будет от партии Слуга народа", – добавил Тимошенко.

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Напомним, по словам лидера фракции Слуга народа Давида Арахамии, в правительстве заверяют, что в настоящее время оснований для введения в Украине локдауна нет.

Локдаун в Украине: что известно о подготовке

11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.

В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции); с 10 до 12 часов - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.

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Коронавирус в Украине:

Число подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки выросло еще на 16 тыс. 294, что стало очередным антирекордом в Украине с начала пандемии.

28 ноября от осложнений вируса умерли 184 человека, госпитализированы 1 тыс. 639 человек. В то же время 8 тыс. 897 инфицированных выздоровели.

За все время пандемии в Украине заболели 709 тыс. 701 человек, выздоровели 335 тыс. 135 больных. Летальных случаев - 12 тыс. 093.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 тыс. 739), Днепропетровской (1 тыс. 599), Одесской (1 тыс. 350), Запорожской (1 тыс. 067) и Сумской (1 тыс. 013) областях.

Локдаун это: