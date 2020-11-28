УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Закрыть метро, школы и бизнес: в Раде раскрыли мрачный сценарий локдауна

28 ноября 2020, 21:14

Михаил Радуцкий настаивает на введении полного локдауна в ближайшее время.

Киев,карантин
В Украине могут ввести локдаун из-за эпидемии коронавируса / УНИАН

Усиление карантина и введение жесткого локдауна в Украине потребуется, когда прирост новых больных за сутки превысит отметку 20 тысяч, заявил нардеп от Слуги народа, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, в связи с тем, что инкубационный период COVID-19 от 14 до 21 дня, локдаун необходимо вводить минимум на три недели.

"И это опыт других стран, что весомый результат есть за три недели. Наша система здравоохранения сегодня может выдержать до 30 тысяч (новых больных за сутки - ред.). Поэтому, я думаю, что если мы выйдем на цифру 20 тысяч и больше, то, скорее всего, надо будет вводить локдаун", - заявил нардеп.

В то же время Радуцкий отметил, что правительство, согласно недавно принятому постановлению Верховной Рады, должно за 7 дней предупредить украинцев, а также разработать компенсаторные меры для людей и бизнеса.

"Каким должен быть локдаун? По моему мнению, с остановкой транспорта. Если мы закрываем бизнес, школы, и при этом работает общественный транспорт - метро, ​​поезда - то я не вижу от этого большого результата. Если полный локдаун - то и надо делать полный", - считает он.

Читайте такжеВ Слуге народа распекли карантин выходного дня и призвали вводить локдаунНа вопрос, на какой показатель ориентироваться для выхода из локдауна, "слуга народа" ответил:

"Если 15 тысяч больных в день и количество выздоровевших будет увеличиваться - процент выздоровевших над процентом заболевших - и будет плато, не будет расти в течение недели и при этом будет снижение, то это повод для ослабления карантина".

В свою очередь заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, ожидать ли полного локдауна в ближайшее время. Комментарий Тимошенко публикует ресурс Буквы.

Журналисты попросили чиновника ОП прокомментировать вероятность введения локдауна в Украине с 25 декабря.

"Локдаун будет тогда, когда он будет. И все… Решение о локдауне примут президент, Кабмин и Минздрав. Главное масочки носить всем и все будет хорошо", – ответил Тимошенко.

После этого Тимошенко спросили, есть ли данные по регионам о целесообразности введения локдауна, однако он и здесь решил уклониться от вопроса.

"Мы надеемся, что большинство глав областных государственных администраций будет от партии Слуга народа", – добавил Тимошенко.

Читайте также"Тут без вариантов": в Раде дали прогноз насчет локдауна на Новый год

Напомним, по словам лидера фракции Слуга народа Давида Арахамии, в правительстве заверяют, что в настоящее время оснований для введения в Украине локдауна нет.

Локдаун в Украине: что известно о подготовке

  • 11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.
  • В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции); с 10 до 12 часов - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.
  • Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.
  • 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.
  • В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.

Читайте также"Давайте вводить": в партии Зеленского дали "зеленый свет" локдауну

Коронавирус в Украине:

  • Число подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки выросло еще на 16 тыс. 294, что стало очередным антирекордом в Украине с начала пандемии.
  • 28 ноября от осложнений вируса умерли 184 человека, госпитализированы 1 тыс. 639 человек. В то же время 8 тыс. 897 инфицированных выздоровели.
  • За все время пандемии в Украине заболели 709 тыс. 701 человек, выздоровели 335 тыс. 135 больных. Летальных случаев - 12 тыс. 093.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 тыс. 739), Днепропетровской (1 тыс. 599), Одесской (1 тыс. 350), Запорожской (1 тыс. 067) и Сумской (1 тыс. 013) областях.

Локдаун это:

  • Протокол действий и система ограничительных мер, вводимых с целью сдерживания распространения заболеваемости.
  • Локдаун обычно запрещает людям свободно посещать или оставлять определенную зону.
  • Во время локдауна действует режим изоляции населения, ограничивается свобода передвижений и действий в пределах определенной зоны.
карантин Кирилл Тимошенко Михаил Радуцкий карантин в Украине карантин новости карантин выходного дня локдаун
Сейчас вы просматриваете новость «Закрыть метро, школы и бизнес: в Раде раскрыли мрачный сценарий локдауна». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Жесткий карантин в Украине и остановка транспорта: Кабмин получил план действийЖесткий карантин в Украине и остановка транспорта: Кабмин получил план действий Голодные смерти и массовые бунты: врач оценила сценарий тотального локдаунаГолодные смерти и массовые бунты: врач оценила сценарий тотального локдауна Китайские ученые "указали пальцем" на настоящую родину коронавирусаКитайские ученые "указали пальцем" на настоящую родину коронавируса "Как можно быстрее": Аваков потребовал ввести в Украине локдаун"Как можно быстрее": Аваков потребовал ввести в Украине локдаун Украину ждет жесткий карантин на 2-3 недели: СМИ назвали дату решенияУкраину ждет жесткий карантин на 2-3 недели: СМИ назвали дату решения
Следующий материал

Последние новости

21:22
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт
21:17
Трюдо обвинил режим Сталина в гибели украинцев во время Голодомора
21:14
Закрыть метро, школы и бизнес: в Раде раскрыли мрачный сценарий локдауна Видео
21:01
Назван чистый капитал Диего Марадоны: что оставил после себя легендарный футболист Видео
20:42
В Украине меняют цвет пассажирских вагонов в поездах
Реклама
20:39
Гороскоп на 29 ноября для всех: закалка или уничтожение и вредитель рядом Видео
20:34
Стало известно о договореностях властей по ситуации с КСУ Видео
20:28
Американский салат Кобб – рецепт и главное правило
20:06
Горящие банки и драки с полицией: в Париже начались погромы Видео
20:02
В ЕС последовала реакция на убийство "отца иранской бомбы" Видео
19:52
План "ЛДНР" по Донбассу: Кравчук рассказал о заявлении Грызлова Видео
19:33
Элитная яхта и военный эскорт: СМИ узнали новые факты о любовнице Путина Видео
18:51
В Киеве у мемориала жертвам Голодомора на журналистку напали в прямом эфире Видео
18:47
В России мужчины украли крышку люка, провалились и попали на видео Видео
18:42
СМИ назвали дату возобновления строительства Северного потока-2 Видео
18:18
В Слуге народа распекли карантин выходного дня и призвали вводить локдаун Видео
18:12
В Польше украинские студенты получили тяжелые ранения
17:39
Во Франции сделали заявление о планах по Нагорному Карабаху Видео
17:35
"Удавка на шее диктатора": в Беларуси раскрыли новую тактику свержения Лукашенко Видео
17:24
Погибли свыше 10 военных РФ: СМИ узнали о взрыве в Горловке
Реклама
16:56
"Россия выжидает": Тихановская объяснила, зачем хочет встретиться с Путиным Видео
16:45
Байден намерен жестко противостоять Пекину, конфликт США и Китая неизбежен – New York Times Видео
16:30
Украину согреет тепло из Арктики: метеоролог предупредила об аномалии зимой Видео
16:25
Обалденные сочные тефтели с рисом – рецепт Видео
16:03
Врач рассказала, как лечить COVID-19 дома Видео
16:02
Военный эксперт раскрыл, каким странам грозит "война" с Байденом Видео
15:54
"Тут без вариантов": в Раде дали прогноз насчет локдауна на Новый год
15:34
"Хочу тебя целовать", "Тебя хочу": "слугу народа" в Раде застукали за пикантной перепиской Видео
15:18
Убитый в Иране физик-ядерщик занимался разработкой баллистических ракет Видео
14:51
Арахамия рассказал, что решили в Кабмине по поводу введения локдауна Видео
14:47
В Киеве в жутком ДТП погибла пассажирка такси
14:38
Тихановская объяснила свою позицию о принадлежности Крыма Видео
14:30
"Убивают сейчас": у посольства РФ Нацкорпус устроил акцию с файерами и крестами Видео
13:51
В Крыму отреагировали на возвращение полуострова в Украину при помощи США Видео
13:43
"ДНР" и "ЛНР" отказались менять пленных до конца года - СМИ Видео
12:58
"Россия будет пасти задних": Арестович рассказал о сценариях по Донбассу
12:57
В НАТО прояснили вопрос военной угрозы Китая
12:27
Подарок Трампа: в США перед инаугурацией Байдена назначены пять смертных казней Видео
12:14
Степанов подвел итоги своей борьбы с COVID-19 Видео
11:55
Тотальный локдаун в Украине: у Зеленского раскрыли план помощи бизнесу Видео
Реклама
11:20
Китайские ученые "указали пальцем" на настоящую родину коронавируса Видео
11:19
Диего Марадона похоронен без одного органа – западные СМИ
10:48
Десятки самолетов доставляют вакцину от коронавируса Pfizer по миру - WSJ Видео
10:36
Андрей Шевченко описал Диего Марадону одним словом Видео
10:07
Гороскоп на 28 ноября для всех: фартовые начинания, пик невезухи и заражение ауры Видео
09:59
Есть ли шанс, что жизнь в Украине в обозримом будущем улучшится мнение
09:49
В Тегеране застрелили "отца иранской бомбы" Видео
09:31
Врач рассказал, как отделаться от последствий коронавируса Видео
09:25
Как укрепить ногти в домашних условиях: простые и эффективные способы Видео
09:00
"Локдаун неизбежен": астролог предупредил, когда пик пандемии COVID-19
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять