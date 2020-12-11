Заместитель Авакова заразился коронавирусом

Болезнь подцепил не только Антон Геращенко, но и его маленькая дочь.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заразился коронавирусом COVID-19 и находится на самоизоляции.
Об этом он заявил 10 декабря в эфире ток-шоу Право на власть на телеканале 1+1.
Геращенко отметил, что эпидемия коронавируса очень опасна.
"Я это знаю по себе. Я третий день нахожусь на самоизоляции, у меня тоже диагноз коронавирус. Заразилась моя 4-летняя дочь. Это очень опасная болезнь, которой может заразиться каждый в самом необычном месте. Вы не знаете, где вы ее (болезнь, - ред.) можете подхватить", - сказал замминистра МВД.
Геращенко добавил, что он сам и члены его семьи переносят болезнь в легкой форме.
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Автор: Анна Багрий