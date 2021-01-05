Запретили выходить на улицу: Британия закрывается на жесткий карантин

Ситуация с коронавирусом в Великобритании ухудшилась / Reuters

В Великобритании из-за ухудшения ситуации с коронавирусом вводят третий национальный локдаун.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал граждан оставаться дома и соблюдать все необходимые меры безопасности.

Премьер Британии объяснил, если сейчас не принять решительных мер, система здравоохранения может не выдержать уже через 21 день. Новый карантин продлится как минимум до середины февраля. Впрочем, Джонсон ожидает, что ситуация может улучшиться после вакцинации большого количества людей.

"Это в конечном итоге позволит нам снять многие ограничения, которые мы терпели так долго... Новый вариант вируса распространяется очень быстро. Очевидно, что необходим третий национальный локдаун", — заявил Джонсон.

Как пишет издание The Sun, в Англии будет действовать строгое требование не выходить из дома. Исключение только поход за продуктами, или для оказания помощи людям. Также британцев призывают работать из дома.

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Все школы и университеты Англии уже 5 января переходят на дистанционную работу. Посещать школу смогут дети работников ключевых профессий. По словам Джонсона, хоть власть и понимает все неудобства связанные с закрытием школ, но они не являются безопасными для детей.

"Боюсь, что закрытие школ теперь неизбежно, и поэтому это должно быть частью национального плана дальнейших ограничений", — сказал Джонсон.

Кроме того, продолжается запрет на работу магазинов, которые продают не предметы первой необходимости; ресторанов, пабов и кафе.

По состоянию на вечер 4 января в Британии зафиксировали 2,65 миллиона случаев заражения коронавирусом. За последние сутки было почти 55 тысяч новых случаев. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 75 тысяч человек.

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