"Зараза не уйдет": в Раде предупредили о новом локдауне и назвали сроки

Украинцам грозит новый локдаун / Фото galka.if.ua

Новый локдаун из-за эпидемии коронавируса могут ввести в Украине в ближайшее время, заявил народный депутат от Слуги народа Александр Качура.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, новые эпидемические ограничения могут начаться уже в конце лета или в начале осени.

Нардеп обратил внимание, что все зависит от поведения самих граждан. Он напомнил о необходимости пользоваться маской и антисептиком даже после вакцинации от COVID-19.

"Мы должны понять, что ближайшие несколько лет мы можем жить в таком режиме", — заявил политик.

Представитель Слуги народа не исключил, что в конце лета или в сентябре (а также до конца года) существует возможность введения локальных локдаунов.

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"Эта зараза не уйдет. Чтобы ее побороть, нам всем надо соблюдать элементарные правила поведения — тогда нам не надо будет никаких локдаунов проводить. Когда мы поймем, что ситуация ухудшается, тогда нам уже всем надо будет вакцинироваться, получить доступные вакцины и сделать так, чтобы эта проблема вообще ушла в прошлое", - добавил Качура.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил о том, что осенью 2021 года (в сентябре или октябре) в Украине может быть введен новый локдаун.

Одними из ключевых условий является соблюдение противоэпидемических норм, а также вакцинация людей пожилого возраста.

По его словам, при рассмотрении целесообразности введения локдауна, прежде всего речь идет о защите самых уязвимых групп населения.