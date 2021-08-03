"Зараза не уйдет": в Раде предупредили о новом локдауне и назвали сроки

Александр Качура не исключил ухудшения ситуации с эпидемией COVID-19 в Украине.
Новый локдаун из-за эпидемии коронавируса могут ввести в Украине в ближайшее время, заявил народный депутат от Слуги народа Александр Качура.
Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, новые эпидемические ограничения могут начаться уже в конце лета или в начале осени.
Нардеп обратил внимание, что все зависит от поведения самих граждан. Он напомнил о необходимости пользоваться маской и антисептиком даже после вакцинации от COVID-19.
"Мы должны понять, что ближайшие несколько лет мы можем жить в таком режиме", — заявил политик.
Представитель Слуги народа не исключил, что в конце лета или в сентябре (а также до конца года) существует возможность введения локальных локдаунов.
"Эта зараза не уйдет. Чтобы ее побороть, нам всем надо соблюдать элементарные правила поведения — тогда нам не надо будет никаких локдаунов проводить. Когда мы поймем, что ситуация ухудшается, тогда нам уже всем надо будет вакцинироваться, получить доступные вакцины и сделать так, чтобы эта проблема вообще ушла в прошлое", - добавил Качура.
Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил о том, что осенью 2021 года (в сентябре или октябре) в Украине может быть введен новый локдаун.
Одними из ключевых условий является соблюдение противоэпидемических норм, а также вакцинация людей пожилого возраста.
По его словам, при рассмотрении целесообразности введения локдауна, прежде всего речь идет о защите самых уязвимых групп населения.
Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах
Зеленая зона – ограничения:
- Масочный режим;
- Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
- Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.
Желтая карантинная зона – ограничения:
- Все ограничения зеленой зоны;
- Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
- В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
- Запрещена работа хостелов;
- Не проводится плановая госпитализация;
- Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
Оранжевая зона карантина – ограничения:
- Запрещена работа турбаз и хостелов;
- В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
- Прекращена плановая госпитализация;
- Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
- В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
- Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.
Красная зона карантина – ограничения:
- Не работает общественный транспорт;
- Не работают учебные заведения;
- Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
- Не работают заведения культуры;
- Не работают непродовольственные магазины и рынки.