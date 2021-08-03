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"Зараза не уйдет": в Раде предупредили о новом локдауне и назвали сроки

3 августа 2021, 07:56
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Александр Качура не исключил ухудшения ситуации с эпидемией COVID-19 в Украине.

Карантин в Украине могут усилить
Украинцам грозит новый локдаун / Фото galka.if.ua

Новый локдаун из-за эпидемии коронавируса могут ввести в Украине в ближайшее время, заявил народный депутат от Слуги народа Александр Качура.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, новые эпидемические ограничения могут начаться уже в конце лета или в начале осени.

Нардеп обратил внимание, что все зависит от поведения самих граждан. Он напомнил о необходимости пользоваться маской и антисептиком даже после вакцинации от COVID-19.

"Мы должны понять, что ближайшие несколько лет мы можем жить в таком режиме", — заявил политик.

Представитель Слуги народа не исключил, что в конце лета или в сентябре (а также до конца года) существует возможность введения локальных локдаунов.

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"Эта зараза не уйдет. Чтобы ее побороть, нам всем надо соблюдать элементарные правила поведения — тогда нам не надо будет никаких локдаунов проводить. Когда мы поймем, что ситуация ухудшается, тогда нам уже всем надо будет вакцинироваться, получить доступные вакцины и сделать так, чтобы эта проблема вообще ушла в прошлое", - добавил Качура.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявил о том, что осенью 2021 года (в сентябре или октябре) в Украине может быть введен новый локдаун.

Одними из ключевых условий является соблюдение противоэпидемических норм, а также вакцинация людей пожилого возраста.

По его словам, при рассмотрении целесообразности введения локдауна, прежде всего речь идет о защите самых уязвимых групп населения.

Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах

Зеленая зона – ограничения:

  • Масочный режим;
  • Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
  • Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.

Желтая карантинная зона – ограничения:

  • Все ограничения зеленой зоны;
  • Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
  • В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
  • Запрещена работа хостелов;
  • Не проводится плановая госпитализация;
  • Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

Оранжевая зона карантина – ограничения:

  • Запрещена работа турбаз и хостелов;
  • В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
  • Прекращена плановая госпитализация;
  • Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
  • В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
  • Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.

Красная зона карантина – ограничения:

  • Не работает общественный транспорт;
  • Не работают учебные заведения;
  • Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
  • Не работают заведения культуры;
  • Не работают непродовольственные магазины и рынки.
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