"Защита на 92-94%": в МОЗ рассказали, эффективна ли вакцина против штамма "Дельта"

Базовый уровень защиты вакцины Pfizer составляет 98%, относительно "Дельты" он снизится только до 92-94% / Reuters

В конце мая в Украине стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. 29 мая открыли первые центры для всех украинцев, желающих получить прививку от COVID-19. Однако, как раз в этот период в мире вспыхнула заболеваемость новым штаммом коронавирусной инфекции Дельта. Естественно, люди начали задумываться о том, стоит ли получать прививку и засомневались в ее эффективности. Об спаде желающих вакцинироваться от COVID-19 свидетельствуют данные МОЗ.

В связи с этим, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что вакцины Pfizer и AstraZeneca защищают в том числе и от штамма коронавируса Дельта, но их эффективность несколько снижается.

Об этом он рассказал в эфире программы "Сніданок з 1+1".

Читайте такжеМиру грозит новая смертоносная волна коронавируса из-за индийского "мутанта" Дельта – ВОЗ"Да, защищают. Результаты научных исследований, которые уже опубликованы, говорят о том, что и вакцина Pfizer, и вакцина AstraZeneca защищают в том числе от штамма "Дельта". Этот уровень защиты немножко ниже, но он все равно есть - где-то на 5-6% ниже, чем в соотношении к стандартному штамму", - заявил Кузин.

То есть, если базовый уровень защиты вакцины Pfizer составляет 98%, то относительно "Дельты" он снизится только до 92-94%.

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Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля для отдельных категорий населения.

На сегодняшний день прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производства Индии; CoronaVac, производства Китая; Comirnaty и AstraZeneca-SKBio, производства Южной Кореи.

С 29 мая этого года украинцы начали массово вакцинироваться в специализированных центрах. Сделать прививку от коронавируса призывают известные и популярные личности. Также на предстоящем фестивале Atlas Weekend будут вакцинировать против коронавируса.

Сколько украинцев уже получили прививку против COVID-19:

От начала вакцинации привито 2 001 132 человека. Одну дозу получили 2 001 130 человек, а полностью иммунизированы, то есть получили две дозы – 766 483 человек.