Затяжная форма COVID-19: опубликован полный список симптомов

Названы все симптомы затяжного коронавируса / Reuters

Коронавирусная болезнь, которая заразила боле миллиона украинцев, может переходить в затяжную форму, когда определенные симптомы COVID-19 не проходят в течение 12 и более недель после заражения.

Издание Express опубликовало все симптомы затяжного коронавируса. К ним относятся такие респираторные симптомы как постоянный кашель, а также сердечно-сосудистые симптомы – стеснение или боль в груди и учащенное сердцебиение.

Общие симптомы затяжного коронавируса

утомляемость;

жар;

боль в горле;

шум или боль в ушах.

Неврологические симптомы затяжного коронавируса

"туман в сознании" (потеря концентрации и/или проблемы с памятью);

головная боль;

нарушение сна;

симптомы периферической невропатии (покалывание и онемение);

головокружение;

делирий (у пожилых людей).

Желудочно-кишечные симптомы

Некоторые пациента жалуются на:

боль в животе;

тошноту;

диарею;

анорексию;

снижение аппетита.

Кроме того, наблюдаются проблемы опорно-двигательного аппарата, психологические и дерматологические симптомы:

боль в суставах;

мышечные боли;

депрессия;

чувство тревоги;

сыпь на коже.

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