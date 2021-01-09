УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Затяжная форма COVID-19: опубликован полный список симптомов

9 января 2021, 09:23
Прослушать новость
Остановить

Симптомы затяжного коронавируса могут быть респираторными, неврологическими или дерматологическими.

коронавирус
Названы все симптомы затяжного коронавируса / Reuters

Коронавирусная болезнь, которая заразила боле миллиона украинцев, может переходить в затяжную форму, когда определенные симптомы COVID-19 не проходят в течение 12 и более недель после заражения.

Издание Express опубликовало все симптомы затяжного коронавируса. К ним относятся такие респираторные симптомы как постоянный кашель, а также сердечно-сосудистые симптомы – стеснение или боль в груди и учащенное сердцебиение.

Общие симптомы затяжного коронавируса

  • утомляемость;
  • жар;
  • боль в горле;
  • шум или боль в ушах.

Неврологические симптомы затяжного коронавируса

  • "туман в сознании" (потеря концентрации и/или проблемы с памятью);
  • головная боль;
  • нарушение сна;
  • симптомы периферической невропатии (покалывание и онемение);
  • головокружение;
  • делирий (у пожилых людей).

Желудочно-кишечные симптомы

Некоторые пациента жалуются на:

  • боль в животе;
  • тошноту;
  • диарею;
  • анорексию;
  • снижение аппетита.

Кроме того, наблюдаются проблемы опорно-двигательного аппарата, психологические и дерматологические симптомы:

  • боль в суставах;
  • мышечные боли;
  • депрессия;
  • чувство тревоги;
  • сыпь на коже.

Читайте такжеНазваны самые стойкие симптомы COVID-19

Коронавирус - новости:

  • Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что каждый 20-й пациент болеет коронавирусом не менее восьми недель, и назвали факторы риска для затяжного COVID-19.
  • Американские ученые заявили, что головокружение – это еще одно из основных клинических проявлений коронавируса. Головокружение не означает автоматически наличие коронавируса, особенно если нет других симптомов. Но ученые советуют проконсультироваться с врачом, если это чувство не проходит.
  • Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий назвал самые опасные симптомы коронавируса, которые могут говорить о том, что у человека развивается тяжелая форма COVID-19.

коронавирус коронавирус симптомы коронавирус в Украине COVID-19 коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Затяжная форма COVID-19: опубликован полный список симптомов». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Врач объяснила, кому прививка от COVID-19 не нужнаВрач объяснила, кому прививка от COVID-19 не нужна Зеленский сделал заявление о локдауне в УкраинеЗеленский сделал заявление о локдауне в Украине Локдауну в Украине светит перекройка: СМИ узнали о планах Офиса президентаЛокдауну в Украине светит перекройка: СМИ узнали о планах Офиса президента Жесткий локдаун: эксперт спрогнозировал сроки ослабления карантинаЖесткий локдаун: эксперт спрогнозировал сроки ослабления карантина Локдаун в Украине: в Минздраве рассказали о новых запретах с 8 январяЛокдаун в Украине: в Минздраве рассказали о новых запретах с 8 января
Следующий материал

Последние новости

10:31
Гороскоп на 9 января для всех: получение значительной суммы и "чужая" работа
10:16
Гололедица и мокрый снег: каким регионам грозят погодные неприятности Видео
10:12
Политолог назвал главный провал команды Зеленского Видео
10:10
Распад или диктатура: чем закончится кризис в США мнение
09:41
Коронавирус в Украине 9 января – за сутки выявили почти 5 тысяч случаев заражения Видео
Реклама
09:36
Гороскоп на 10 января для всех: денежный шанс, ложные обвинения и баталии Видео
09:23
Затяжная форма COVID-19: опубликован полный список симптомов Видео
09:17
В России лавина накрыла горнолыжный комплекс: найдены тела жертв стихии
08:43
В Минздраве уточнили, когда ждать первых поставок вакцины против СOVID-19 Видео
08:37
Слепцы во власти ведут миллионы украинцев в пропасть мнение
08:11
Эксперт оценил вероятность удара беспорядков в США по курсу доллара Видео
07:35
Что нельзя есть на завтрак Видео
07:31
У Трампа навсегда забрали его любимый Twitter Видео
07:10
"Сладкая": Настя Каменских показала грудь на чувственном фото
06:48
"Черные лебеди" полетят стаями, или Главные интриги 2021 года мнение
06:20
Босоножки на "кошачьем" каблуке и сабо возвращаются в моду на весну-лето: фото Фото
05:39
Дворец на полмиллиарда: экс-нардеп продает шикарное имение под Киевом Видео
05:07
Как на год избавиться от грусти в Степанов день и поздравить Степу с Днем ангела
04:44
Бунт Тернополя и Черкасс из-за локдауна в Украине: в Слуге народа сделали жесткое заявление Видео
04:15
Седеют брови: как остановить поседение волос в бровях и как его скрыть Видео
Реклама
03:40
Локдаун в Киеве: стало известно о наказании за нарушение жесткого карантина Видео
02:51
В Запорожье девушка устроила голое шоу под холодным дождем
02:09
Информационный удар по президенту: эксперт рассказал, как Трампу объявили войну Видео
00:55
Как восстановить организм после праздников – советы экспертов Видео
00:24
"Запах секса": Полина Фаворская показала грудь в распахнутом халате
08 января, пятница
23:58
Коронавирус в Украине 8 января: обнаружено более 5,6 тыс. новых больных Видео
23:28
Штурм Капитолия в США: сторонников Трампа массово увольняют Видео
22:53
"Под завалами дети": в России на горнолыжный курорт сошла лавина Видео
22:40
"Моновласть превращается в посмешище": "слуга народа" разнес "идиотизм" с локдауном Видео
22:27
В Каневе рухнула главная елка города Видео
22:02
Создатели Dragon Age 4 приготовили приятный сюрприз для поклонников культовой ролевой серии
21:57
Компания Pfizer заявила об эффективности ее вакцины от вируса-мутанта Видео
21:52
В США сделали заявление о провале импичмента Трампу Видео
21:10
Локдаун нипочем: в Сети показали огромные очереди из авто в Карпатах Видео
21:04
Метро в Киеве заработает по-новому: у Кличко раскрыли детали локдауна Видео
21:04
СМИ узнали о шансах на добровольную отставку Трампа Видео
20:30
EVERYWHERƎ – амбициозная игра от создателя Grand Theft Auto, о которой вы наверняка не слышали
20:29
В ВОЗ поведали, кто скупил большинство вакцин от коронавируса
20:29
Тайная вакцинация от COVID-19: в СБУ раскрыли неожиданные детали Видео
20:06
Ядерный удар от Трампа: в США предупредили об опасности Видео
Реклама
19:58
Медик назвал идеальный момент для вакцинации от коронавируса Видео
19:58
Бунт против карантина: в Тернополе отказались от новых ограничений Видео
19:31
Картошка из РФ для ВСУ: в Минобороны ответили на "зраду" Видео
19:30
Синоптики дали подробный прогноз погоды на выходные Видео
19:17
Светлана Бондарчук в облегающих легинсах показала ягодицы в развратной позе
19:15
Компания CD Projekt Red впервые прокомментировала тревожную утечку по Cyberpunk 2077 Видео
18:56
Китайская вакцина для Украины: стали известны результаты испытаний Видео
18:54
Трамп высказался о своем участии в инаугурации Байдена Видео
18:54
"Авиабазы Турции в Азербайджане": в Баку сделали заявление о ситуации Видео
18:47
Бузова тайно вышла замуж на Мальдивах
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять