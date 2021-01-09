Затяжная форма COVID-19: опубликован полный список симптомов

Симптомы затяжного коронавируса могут быть респираторными, неврологическими или дерматологическими.
Коронавирусная болезнь, которая заразила боле миллиона украинцев, может переходить в затяжную форму, когда определенные симптомы COVID-19 не проходят в течение 12 и более недель после заражения.
Издание Express опубликовало все симптомы затяжного коронавируса. К ним относятся такие респираторные симптомы как постоянный кашель, а также сердечно-сосудистые симптомы – стеснение или боль в груди и учащенное сердцебиение.
Общие симптомы затяжного коронавируса
- утомляемость;
- жар;
- боль в горле;
- шум или боль в ушах.
Неврологические симптомы затяжного коронавируса
- "туман в сознании" (потеря концентрации и/или проблемы с памятью);
- головная боль;
- нарушение сна;
- симптомы периферической невропатии (покалывание и онемение);
- головокружение;
- делирий (у пожилых людей).
Желудочно-кишечные симптомы
Некоторые пациента жалуются на:
- боль в животе;
- тошноту;
- диарею;
- анорексию;
- снижение аппетита.
Кроме того, наблюдаются проблемы опорно-двигательного аппарата, психологические и дерматологические симптомы:
- боль в суставах;
- мышечные боли;
- депрессия;
- чувство тревоги;
- сыпь на коже.
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Автор: Анна Багрий