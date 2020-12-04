Зеленский дал прогноз по отпускам и закрытию границ

Глава государства призвал украинцев не отменять планы на новогодние праздники.
Президент Владимир Зеленский заявил, что жесткого локдауна в декабре не будет, поэтому украинцы могу не отменять отпуска – границы государства будут для них всегда открыты.
В видеообращении гарант подчеркнул, что "отменять отпуска и сдавать билеты не надо".
Зеленский заверил, что об усилении карантинных ограничений будет сообщено заранее. По словам главы государства, избежать усиления карантинных ограничений в сложившейся ситуации будет сложно.
"Вероятный локдаун не значит, что надо отменить запланированный отпуск, сдавать билеты. Для граждан Украины государственная граница будет открыта и для выезда, и для въезда", - отметил Зеленский.
Президент акцентировал, что вероятность усиления карантина в январе существует, но "ни для кого это не будет сюрпризом". Он поручил Кабмину сообщить о введении локдауна до конца следующей недели, если таковой планируется.
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Карантин в Украине
Власти не планируют вводить жесткий карантин в Украине в декабре. Государство контролирует эпидемиологическую ситуацию в стране, поэтому потребности в усилении карантинных мероприятий на данный момент нет.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что уже в январе его ведомство будет рекомендовать Кабмину усилить карантин на 3 недели.
По данным СМИ, власти не планируют ужесточать карантин до Нового года. Однако в январе в стране могут ввести тотальный локдаун со 2 по 23 января.