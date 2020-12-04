Зеленский дал прогноз по отпускам и закрытию границ

Зеленский заявил, что Украина не будет закрывать границы / УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил, что жесткого локдауна в декабре не будет, поэтому украинцы могу не отменять отпуска – границы государства будут для них всегда открыты.

В видеообращении гарант подчеркнул, что "отменять отпуска и сдавать билеты не надо".

Зеленский заверил, что об усилении карантинных ограничений будет сообщено заранее. По словам главы государства, избежать усиления карантинных ограничений в сложившейся ситуации будет сложно.

"Вероятный локдаун не значит, что надо отменить запланированный отпуск, сдавать билеты. Для граждан Украины государственная граница будет открыта и для выезда, и для въезда", - отметил Зеленский.

Президент акцентировал, что вероятность усиления карантина в январе существует, но "ни для кого это не будет сюрпризом". Он поручил Кабмину сообщить о введении локдауна до конца следующей недели, если таковой планируется.

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Карантин в Украине