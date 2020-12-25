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Зеленский объяснил, кому придется заплатить за вакцину от COVID-19

25 декабря 2020, 10:45
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Президент ожидает, что в январе Украина получит 100-200 тыс. доз вакцины от коронавируса.

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Есть люди, которые могут позволить себе купить вакцину от коронавируса, считает Зеленский / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине не будут блокировать платную вакцинацию, потому что существует сегмент людей, которые могут себе позволить не обращать внимание на цену препарата.

В то же время приоритетные группы населения - бедные люди, врачи, армия, учителя, люди с тяжелыми болезнями – должны получить вакцину бесплатно. Об этом президент заявил в интервью изданию Фокус.

"На 8 млн доз у нас есть бесплатная вакцина COVAX. Мы обращаем внимание на деньги, хватит ли их. Я уверен, что хватит. Ведь есть бесплатная вакцина, есть еще дополнительные средства, о которых мы говорим с нашими западными партнерами. Но еще рано говорить, еще не получили", - рассказал глава государства.

Зеленский ожидает, что в январе Украина получит 100-200 тыс. доз вакцины от COVID-19. При этом нужно понимать, что за один день нельзя обеспечить препаратом 10 млн людей. Также президент выразил мнение, что "придется очень сильно потрудиться, чтобы люди пошли вакцинироваться".

Глава Украины считает, что есть люди, которые могут позволить себе купить вакцину от коронавируса.

"Когда мы говорим с компаниями, которые будут поставлять в Украину вакцину, они просят открыть для них коммерческий рынок (…) Они понимают, что у государства есть приоритетные группы населения - это бедные люди, врачи, армия, учителя, люди с тяжелыми болезнями. Поэтому такие, как я, будем вакцинироваться за свой счет. Это нормально. Подход прост: мы не будем блокировать платную вакцинацию. Это неправильно. Нужно открывать рынок", - резюмировал Зеленский.

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Вакцинация против коронавируса - новости:

  • В ряде стран уже стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса.
  • В МИД Украины рассказали, какими путями наша страна может получить долгожданную вакцину от коронавируса.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов 16 декабря заявил, что Украина планирует получить вакцину от COVID-19 в феврале следующего года. Киев на разных уровнях ведет переговорный процесс для ускорения процедуры получения препарата.
  • Степанов уточнил, что под программу бесплатной вакцинации попадут около 21 миллиона украинцев. Среди них – медицинские работники, бойцы ООС, пожилые люди и другие категории лиц, которые причислены к группе риска.

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