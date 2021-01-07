Зеленский сделал заявление о локдауне в Украине

Локдаун в Украине вводят с 8 января / Офис президента

7 января президент Украины Владимир Зеленский провел плановое селекторное совещание с участием членов правительства, на котором было принято решение не отменять локдаун, который был запланирован с 8 до 24 января.

Как сообщили в Офисе президента, усиленный карантин в Украине начнет действовать согласно плану Кабмина.

Ограничения вступят в силу в полночь 8 января и будут действовать до полуночи 25 января.

Зеленский отметил, что январский локдаун был смягчен, поэтому он будет не таким жестким, как карантин прошлой весной.

"Карантин более лоялен по сравнению с теми мерами, которые внедряются в других странах. Однако мы сбиваем сразу волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ ", - подчеркнул Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что мировой опыт показывает, что в странах, где не действовал жесткий карантин во время рождественских и новогодних каникул, происходит рост количества больных в течение 14 дней, поскольку на праздники население активно перемещается.

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Он добавил, что эпидемиологи констатируют сокращение инкубационного периода коронавируса в Украине до семи-восьми дней.

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