Зеленский сделал заявление о локдауне в Украине

Президент Владимир Зеленский провел большое совещание из-за локдауна.
7 января президент Украины Владимир Зеленский провел плановое селекторное совещание с участием членов правительства, на котором было принято решение не отменять локдаун, который был запланирован с 8 до 24 января.
Как сообщили в Офисе президента, усиленный карантин в Украине начнет действовать согласно плану Кабмина.
Ограничения вступят в силу в полночь 8 января и будут действовать до полуночи 25 января.
Зеленский отметил, что январский локдаун был смягчен, поэтому он будет не таким жестким, как карантин прошлой весной.
"Карантин более лоялен по сравнению с теми мерами, которые внедряются в других странах. Однако мы сбиваем сразу волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ ", - подчеркнул Зеленский.
Министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что мировой опыт показывает, что в странах, где не действовал жесткий карантин во время рождественских и новогодних каникул, происходит рост количества больных в течение 14 дней, поскольку на праздники население активно перемещается.
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Он добавил, что эпидемиологи констатируют сокращение инкубационного периода коронавируса в Украине до семи-восьми дней.
Локдаун в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Украине осенью, власти анонсировали локдаун. Кабмин решил, что более жесткий карантин должен действовать с 8 января по 24 число включительно.
- С декабря суточная статистика по количеству найденных больных коронавирусом серьезно изменилась – начали ставить меньше диагнозов.
- Общенациональный карантин, согласно которому украинцы будут жить по правилам оранжевой эпидемиологической зоны, продлен до 1 марта 2021 года.
- При этом эксперты считают, что нет смысла вводить локдаун в январе.