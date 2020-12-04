Жесткий карантин в Украине в декабре: Зеленский объяснил ситуацию

Власти контролируют ситуацию с распространением COVID-19 в Украине, заверил Владимир Зеленский.
Власти не планируют вводить жесткий карантин в Украине в декабре. Государство контролирует эпидемиологическую ситуацию в стране, поэтому потребности в усилении карантинных мероприятий на данный момент нет.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в пятницу, 4 декабря, в ходе своего видеообращения, опубликованного на его странице в социальной сети Facebook.
По его словам, руководство страны после длительных консультаций приняло решение о том, что на данный момент нет особых предпосылок для усиления карантина уже в декабре.
"Я верю и надеюсь, что сейчас он нам не нужен. Мы взвешивали все за и против, очень много данных и прогнозов, советовались с представителями местных властей. Получили сведения Минздрава касательно контролируемости ситуации в больницах, и я рекомендовал премьер-министру не объявлять локдаун в декабре. Общая ситуация является контролируемой и не требует срочного введения локдауна в декабре ", - отметил глава государства.Читайте такжеЛокдаун и остановка транспорта в Украине: в Раде объяснили ситуацию
При этом гарант не исключил усиления карантина в начале следующего года.
"В декабре локдауна не будет. Будет ли он в январе? Посмотрим. Если и будет, то не таким страшным, как некоторые его рисуют", - подчеркнул Зеленский.
Карантин в Украине
- На данный момент и до 31 декабря 2020 года на территории страны действует общенациональный карантин. Государство живет по правилам ограничений оранжевой эпидемиологической зоны.
- 1 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что тотальный локдаун в Украине будет с вероятностью 100%. Чиновник не исключал введения усиленного карантина либо в декабре, либо со 2 января.
- По данным СМИ, власти не планируют ужесточать карантин до Нового года. Однако в январе в стране могут ввести тотальный локдаун со 2 по 23 января.
- 4 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что уже в январе его ведомство будет рекомендовать Кабмину усилить карантин на 3 недели.