Жесткий карантин в Украине в декабре: Зеленский объяснил ситуацию

Зеленский не исключил введение тотального локдауна в Украине в январе / Скриншот YouTube

Власти не планируют вводить жесткий карантин в Украине в декабре. Государство контролирует эпидемиологическую ситуацию в стране, поэтому потребности в усилении карантинных мероприятий на данный момент нет.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в пятницу, 4 декабря, в ходе своего видеообращения, опубликованного на его странице в социальной сети Facebook.

По его словам, руководство страны после длительных консультаций приняло решение о том, что на данный момент нет особых предпосылок для усиления карантина уже в декабре.

"Я верю и надеюсь, что сейчас он нам не нужен. Мы взвешивали все за и против, очень много данных и прогнозов, советовались с представителями местных властей. Получили сведения Минздрава касательно контролируемости ситуации в больницах, и я рекомендовал премьер-министру не объявлять локдаун в декабре. Общая ситуация является контролируемой и не требует срочного введения локдауна в декабре ", - отметил глава государства.Читайте такжеЛокдаун и остановка транспорта в Украине: в Раде объяснили ситуацию

При этом гарант не исключил усиления карантина в начале следующего года.

"В декабре локдауна не будет. Будет ли он в январе? Посмотрим. Если и будет, то не таким страшным, как некоторые его рисуют", - подчеркнул Зеленский.

Карантин в Украине