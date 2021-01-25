Зеленский огласил, когда начнется вакцинация от COVID-19 в Украине

По его словам, ситуация с COVID-19 в Украине сегодня "стабильная, контролируемая и не такая угрожающая, как она была весной 2020 года".
Украинский лидер Владимир Зеленский, который сегодня отмечает свой день рождения, обратился к нации с очередным заявлением о ситуации с коронавирусом в Украине.
В частности, он пообещал, что "вакцинация начнется уже в феврале".
"Мы рассчитываем, что в скором времени в Украину прибудет 1 млн доз вакцины. Детали сможем озвучить в ближайшее время", – сообщил с улыбкой гарант.
По его словам, ситуация с COVID-19 в Украине сегодня "стабильная, контролируемая и не такая угрожающая, как она была весной 2020 года".
При этом он подчеркнул, что локдуан в Украине вводили не зря. Это позволило избежать всплеска заболевания после новогодних праздников и дало время на подготовку сферы медицины. В частности, власти за время локдауна ввели 14000 дополнительных кроватей, 70% из них – на сегодня свободны, а более 80% обеспечены кислородом.
Вакцинация от коронавируса – последние новости
- В Украине массово не доверяют китайской вакцине от COVID-19. Например, Китайской Народной Республике, с которой власти Украины уже заключили контракт на поставку вакцины, как стране-производителю препарата доверяют только 6,1% респондентов.
- В марте ожидается поставка в Украину первой партии из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.
- 30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1,913 миллиона доз по цене 504 гривны за каждую.
- В феврале Украина получит еще одну вакцину. Глава Минздрава рассказал, как относится к идее использования российской вакцины от коронавируса.