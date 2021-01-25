Зеленский огласил, когда начнется вакцинация от COVID-19 в Украине

Зеленский рассказал хорошие новости о COVID-19 / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский, который сегодня отмечает свой день рождения, обратился к нации с очередным заявлением о ситуации с коронавирусом в Украине.

В частности, он пообещал, что "вакцинация начнется уже в феврале".

"Мы рассчитываем, что в скором времени в Украину прибудет 1 млн доз вакцины. Детали сможем озвучить в ближайшее время", – сообщил с улыбкой гарант.

По его словам, ситуация с COVID-19 в Украине сегодня "стабильная, контролируемая и не такая угрожающая, как она была весной 2020 года".

При этом он подчеркнул, что локдуан в Украине вводили не зря. Это позволило избежать всплеска заболевания после новогодних праздников и дало время на подготовку сферы медицины. В частности, власти за время локдауна ввели 14000 дополнительных кроватей, 70% из них – на сегодня свободны, а более 80% обеспечены кислородом.

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