Зеленский поговорил с главой правления Pfizer насчет вакцины от COVID-19 и получил обещание

Президент сегодня провел телефонный разговор насчет поставок вакцины Pfizer/BioNTech.
В понедельник, 8 февраля, президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с главным исполнительным директором и председателем правления американской фармацевтической компании Pfizer, которая является одним из разработчиков вакцины от коронавируса COVID-19, – Альбертом Бурлой.
Управленец и глава государства обсудили вопросы, которые связаны с заключением договора на поставку в нашу страну вакцины Pfizer/BioNTech в кратчайшие сроки, сообщили в Офисе президента.
Глава правления компании пообещал сделать все возможное, чтобы украинское государство получило первые партии вакцины от COVID-19 как можно скорее.
"Спасибо, что сделали все возможное, чтобы ускорить поставки вакцины Pfizer в Украину. Мы готовы создать все необходимые условия для использования вакцины. COVID-19 все еще остается главным вызовом для мира…", – заявил Зеленский.
Telegram-канал PavlovskyNews, ссылаясь на источники в украинском представительстве компании Pfizer, сообщил, что президент и управленец говорили о деньгах и доставке вакцины, в частности о холодильниках.
Читайте такжеВ протянутую руку Украины США подкинули важный атрибут для COVID-вакцинации"…Пока точной даты поставки не знают, но уточняют, что речь идет о нескольких миллионах доз вакцин…", – отмечается в сообщении.
- Ранее сообщалось, что Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech. Для поставки вакцины необходима особая инфраструктура холодного хранения, препарату нужна глубокая заморозка вплоть до -70 градусов
- Нардеп, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий говорил, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует 15 февраля.
- В стране запланировано пять этапов вакцинации. Массовая вакцинация может начаться в конце 2021-го – в начале 2022 года.