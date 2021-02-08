Зеленский поговорил с главой правления Pfizer насчет вакцины от COVID-19 и получил обещание

Владимиру Зеленскому у Pfizer пообещали сделать все возможное, чтобы Украина как можно скорее получила вакцины / УНИАН

В понедельник, 8 февраля, президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с главным исполнительным директором и председателем правления американской фармацевтической компании Pfizer, которая является одним из разработчиков вакцины от коронавируса COVID-19, – Альбертом Бурлой.

Управленец и глава государства обсудили вопросы, которые связаны с заключением договора на поставку в нашу страну вакцины Pfizer/BioNTech в кратчайшие сроки, сообщили в Офисе президента.

Глава правления компании пообещал сделать все возможное, чтобы украинское государство получило первые партии вакцины от COVID-19 как можно скорее.

"Спасибо, что сделали все возможное, чтобы ускорить поставки вакцины Pfizer в Украину. Мы готовы создать все необходимые условия для использования вакцины. COVID-19 все еще остается главным вызовом для мира…", – заявил Зеленский.

Telegram-канал PavlovskyNews, ссылаясь на источники в украинском представительстве компании Pfizer, сообщил, что президент и управленец говорили о деньгах и доставке вакцины, в частности о холодильниках.

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