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Зеленский покажет свою вакцинацию от COVID-19 в прямом эфире

8 февраля 2021, 22:42

Глава государства поделился своими планами о вакцинации от коронавируса. Он рассказал, с кем пойдет делать прививку и отправит ли на укол своих родителей.

Владимир Зеленский
Зеленский поведал, когда вакцинируется от коронавируса / Офис президента

Сегодня глава государства сделал громкое заявление о том, что намерен сделать прививку от коронавируса вместе с военнослужащими после того, как вакцину получат медики. Также он заверил, что согласен привиться от вируса в прямом эфире, передает пресс-служба Офиса президента.

"Точно буду вакцинироваться с нашими военными. Как Верховный Главнокомандующий я это обязан делать. Это будет в первой части, но на втором этапе", – отметил президент.

По его словам, сначала должно поступить почти 200 тысяч доз вакцины от компании Pfizer для украинских медиков, контактирующих с больными COVID-19.

"Мы сейчас ведем прямые переговоры со странами, которые будут отдавать свои излишки. Уже есть контакты с Польшей", – сообщил Зеленский.

Глава государства также отметил, что сам готов сделать прививку от коронавируса в прямом эфире.

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"Нам всем нужно в прямом эфире показать людям вакцинацию. Другого выхода нет – только на себе", – констатировал Президент.

Также Зеленский выступает за то, чтобы от COVID-19 вакцинировались его родители.

"Важно показать, что мы не боимся вакцинировать своих родителей из-за их возраста. Я считаю, что это нужно делать", – подчеркнул он.

Президент отметил, что в Украине могут быть отменены определенные карантинные ограничения для людей, которые сделали прививку или переболели COVID-19.

"Мы не можем постоянно пребывать в напряженном формате ограничений", – резюмировал Глава государства.

Вакцинация от COVID-19 в Украине – сроки

В Украине собираются вакцинировать не менее 50% населения еще до конца 2021-го – начала 2022 года.

Ранее в Раде заявили, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется с 15 февраля. А в марте-апреле 2021 года будет поставка вакцины от коронавируса, что закуплена за счет госбюджета.

Вакцинация от коронавируса в Украине: новости

  • Стало известно, что пообещали Украине в ВОЗ и Евросоюзе в плане выделения вакцины. В ЕС попросили пожертвовать Украине часть вакцин от коронавируса.
  • Согласно утвержденной дорожной карте вакцинации от коронавируса, на первом этапе прививки сделают медикам, военнослужащим операции Объединенных сил и жителям домов престарелых.
  • Вакцин от коронавируса хватит всем желающим в течение этого года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Владимир Зеленский вакцинация Вакцина новости Украины Офис президента
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