Зеленский получил прививку от COVID-19

Президента вакцинировали на Донбассе вместе с военными.
Во вторник, 2 марта, президент Владимир Зеленский получил прививку от коронавируса COVID-19 в Северодонецке Луганской области.
Украинский лидер вакцинирован вместе с военными в качестве главнокомандующего, сообщила его спикер Юлия Мендель liga.net.net.
В своем аккаунте в Instagram Зеленский написал, что не нужно бояться вакцинации. Президент отметил, что решил подать пример остальным украинцам.
На странице главы государства в соцсети также появилась фотография, на которой он запечатлен с медработником, а на заднем плане виден шприц.
"Врачей и военных уже вакцинируют... всех остальных призываю записаться в очередь в Дії... бояться нечего…", – подчеркнул лидер страны.
- Ранее стало известно, что Владимира Зеленского вакцинируют от коронавируса 2 марта во время поездки в зону операции Объединенных сих.
- Президент должен был получить первый укол вакцины, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, а произведенной в Индии. Вакцина имеет локальное (торговое) название Covishield.
- Первая партия вакцины прибыла в Украину 23 февраля, а 24 числа началась вакцинация. Всего в нашей стране запланировано пять этапов вакцинации. На первом этапе вакцинируют медиков и военнослужащих. Вакцинация проходит в два этапа – нужно два укола.
Автор: Екатерина Присяжнюк