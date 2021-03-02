Зеленский получил прививку от COVID-19

Владимира Зеленского вакцинировали от COVID-19 / УНИАН

Во вторник, 2 марта, президент Владимир Зеленский получил прививку от коронавируса COVID-19 в Северодонецке Луганской области.

Украинский лидер вакцинирован вместе с военными в качестве главнокомандующего, сообщила его спикер Юлия Мендель liga.net.net.

В своем аккаунте в Instagram Зеленский написал, что не нужно бояться вакцинации. Президент отметил, что решил подать пример остальным украинцам.

На странице главы государства в соцсети также появилась фотография, на которой он запечатлен с медработником, а на заднем плане виден шприц.

"Врачей и военных уже вакцинируют... всех остальных призываю записаться в очередь в Дії... бояться нечего…", – подчеркнул лидер страны.