Зеленский пообещал вакцинацию граждан оккупированного Донбасса

Зеленский пообещал жителям Донбасса полноценную вакцинацию от коронавируса / УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил, что граждане, проживающие на временно оккупированных территориях Донбасса, смогут получить прививку от коронавируса, когда вакцина появится и будет доступной для всех украинцев.

"Мы продолжаем работать для получения Украиной вакцин от COVID-19, очень ждем ее в конце первого квартала 2021 года. Минздрав уже разработал национальный план вакцинации. Первыми ее получат наши медики и военные, а также соцработники, педагоги, люди старше 60 лет. Конечно, в план вакцинации будут внесены наши граждане с временно оккупированных территорий", - сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в Telegram.

Читайте такжеСбой в производстве Moderna повлек уничтожение 400 тысяч доз вакциныПо словам главы государства, жители оккупированных территорий являются равноправными гражданами страны, поэтому должны получить вакцину от коронавируса на равных основаниях со всеми украинцами.

"Мы не забываем о них, это наши люди, наши украинцы, и мы делаем все, чтобы они это чувствовали", - подчеркнул гарант.

По словам президента, термин "временно оккупированная территория" вскоре исчезнет из нашего лексикона.

Вакцинация от коронавируса в Украине: