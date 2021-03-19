Зеленский поведал, как помогут бизнесу во время локдауна

Получить помощь для бизнеса в красной зоне карантина можно будет через портал "Дію", а также призвал Верховную раду быть готовой, чтобы поддержать нужные нормы.
Глава государства Владимир Зеленский заверил, что власти помогут бизнесу, который попал в "красную" зону - местные власти должны предоставить соответствующие предложения до следующей недели.
"Логично, что о различных формах поддержки, когда вводится локдаун на местах, должны подумать и представители местной власти, и вместе с усилением карантина разработать комплекс мер по поддержке категорий граждан и бизнеса именно своего района, которые пострадает из-за ограничений так называемой "красной" зоны", - заявил Зеленский в своем сегодняшнем видеообращении.
Он добавил, что ожидает от местных властей предложений относительно поддержки бизнеса. По словам президента, соответствующие предложения на следующей неделе могут рассмотреть и утвердить на конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины.
Читайте такжеГолубовская рассказала об агрессивном штамме COVID-19 в Украине
"Дополнительно к предложенным за счет местных бюджетов размеров помощи гражданам и бизнесу, которые пострадали из-за локдауна, центральная власть добавит 100% к ним. Таким образом, сумма поддержки людей и бизнеса увеличится вдвое", - подчеркнул Зеленский.
По словам президента, получить помощь можно будет через портал "Дію", а также призвал Верховную раду быть готовой, чтобы поддержать нужные нормы.
Отметим, что на сегодняшний день в "красной" зоне карантина находятся Киев, Ивано-Франковская, Житомирская, Черновицкая и Закарпатская области.
Карантин в Украине и локдаун в Киеве
- В нашей стране из-за COVID-19 карантин стартовал с 12 марта прошлого года. В конце 2020-го больных стало намного больше, поэтому Кабмин решил с 8 по 25 января 2021 ввести локдаун.
- В марте в Киеве подскочило число заболевших. Столичные власти решили ужесточить ограничительные меры с 20 марта до 9 апреля. Киев попал в красную карантинную зону.