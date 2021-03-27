Зеленский пригрозил политикам ответственностью за высказывания о вакцинах

Президент заявил, что некоторые политические деятели потеряли голову в погоне за быстрой популярностью и дискредитируют процесс вакцинации против коронавируса.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса в стране и призвал отдельных политиков не дискредитировать этот процесс.
Глава государства сообщил, что на этой неделе Украина получила 215 тыс. доз вакцины против коронавируса от китайского производителя Sinovac Biotech и ожидает следующую партию препарата в ближайшие недели. Подписанный контракт предусматривает почти 2 миллиона доз вакцины, передает пресс-служба Офиса президента.
"Кроме Китая, вакцину от Sinovac используют уже 18 стран мира. В частности Турция, где прививки препаратом получили президент Эрдоган и Патриарх Варфоломей", - отметил Зеленский.
Кроме того, по его словам, прививки вакциной CoviShield от AstraZeneca в Индии и Европе сделали почти 50 миллионов человек.
"Количество вакцинированных и темп вакцинации в Украине растут ежедневно. Конечно, эти показатели еще далеки от идеала, но надо признать, что с отставанием от плана вакцинации столкнулись и все страны Европейского Союза. Мы активно работаем для успешного выполнения плана вакцинации в Украине. Для этого важны и готовность общества делать прививки, и обеспечение Украины достаточным количеством вакцин", - подчеркнул президент.
По его словам, процесс вакцинации сталкивается со сложностями, ведь в Индии действует ограничение на экспорт вакцины, и Украина рассчитывает, что индийское правительство пересмотрит это решение.
"Однако следует понимать, что положительному решению этого вопроса отнюдь не способствуют, а скорее - сильно мешают и публичные высказывания отдельных украинских политиков. Они начали масштабную и грязную кампанию с целью дискредитации как самой вакцины, так и процесса вакцинации в целом", - отметил Зеленский.
Глава государства добавил, что политические деятели потеряли голову в погоне за быстрой популярностью, и им безразлично, что от их негативных высказываний относительно вакцины могут умирать украинцы.
"Я убедительно призываю этих политиков: очень взвешенно подбирайте слова, вылетающие из вашей ротовой полости. Потому за каждое из этих слов непременно придется отвечать. И перед законом Украины, и перед Богом. Что для вас больший аргумент - решайте сами", - резюмировал президент.
Как сообщал Главред, бывший президент Украины, лидер фракции Европейская солидарность Петр Порошенко в ходе согласительного совета в Верховной Раде назвал индийскую вакцину от коронавируса "го*ном".
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Вакцинация против коронавируса Украине - о чем ранее писал Главред:
- 22 марта в Украине начался второй этап вакцинации от коронавируса.
- Позже Минздрав оценил темпы вакцинации от коронавируса в Украине.
- В Минздраве назвали сроки прибытия вакцины Pfizer в Украину.
- Главный санврач Виктор Ляшко призвал украинцев не отказываться от вакцинации, надеясь, что скоро в страну поступит партия препарата Pfizer. Он подчеркнул, что у украинцев нет права выбора препарата от коронавируса в рамках масштабной вакцинации.
- Тем временем в Украину прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac.
- Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда Украина получит следующую партию индийской вакцины от коронавируса Covishield, которой вакцинируют украинцев.
- Ученые из бразильского университета города Рибейран-Прету разработали препарат ButanVac для иммунизации против коронавируса.
- К июлю Бразилия рассчитывает произвести около 40 млн доз препарата. Данная вакцина будет более дешевой по сравнению с существующими препаратами.