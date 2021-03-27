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Зеленский пригрозил политикам ответственностью за высказывания о вакцинах

27 марта 2021, 15:44
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Президент заявил, что некоторые политические деятели потеряли голову в погоне за быстрой популярностью и дискредитируют процесс вакцинации против коронавируса.

Зеленский
Зеленский прокомментировал ситуацию с вакцинацией в Украине / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса в стране и призвал отдельных политиков не дискредитировать этот процесс.

Глава государства сообщил, что на этой неделе Украина получила 215 тыс. доз вакцины против коронавируса от китайского производителя Sinovac Biotech и ожидает следующую партию препарата в ближайшие недели. Подписанный контракт предусматривает почти 2 миллиона доз вакцины, передает пресс-служба Офиса президента.

"Кроме Китая, вакцину от Sinovac используют уже 18 стран мира. В частности Турция, где прививки препаратом получили президент Эрдоган и Патриарх Варфоломей", - отметил Зеленский.

Кроме того, по его словам, прививки вакциной CoviShield от AstraZeneca в Индии и Европе сделали почти 50 миллионов человек.

"Количество вакцинированных и темп вакцинации в Украине растут ежедневно. Конечно, эти показатели еще далеки от идеала, но надо признать, что с отставанием от плана вакцинации столкнулись и все страны Европейского Союза. Мы активно работаем для успешного выполнения плана вакцинации в Украине. Для этого важны и готовность общества делать прививки, и обеспечение Украины достаточным количеством вакцин", - подчеркнул президент.

По его словам, процесс вакцинации сталкивается со сложностями, ведь в Индии действует ограничение на экспорт вакцины, и Украина рассчитывает, что индийское правительство пересмотрит это решение.

"Однако следует понимать, что положительному решению этого вопроса отнюдь не способствуют, а скорее - сильно мешают и публичные высказывания отдельных украинских политиков. Они начали масштабную и грязную кампанию с целью дискредитации как самой вакцины, так и процесса вакцинации в целом", - отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что политические деятели потеряли голову в погоне за быстрой популярностью, и им безразлично, что от их негативных высказываний относительно вакцины могут умирать украинцы.

"Я убедительно призываю этих политиков: очень взвешенно подбирайте слова, вылетающие из вашей ротовой полости. Потому за каждое из этих слов непременно придется отвечать. И перед законом Украины, и перед Богом. Что для вас больший аргумент - решайте сами", - резюмировал президент.

Как сообщал Главред, бывший президент Украины, лидер фракции Европейская солидарность Петр Порошенко в ходе согласительного совета в Верховной Раде назвал индийскую вакцину от коронавируса "го*ном".

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Вакцинация против коронавируса Украине - о чем ранее писал Главред:

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