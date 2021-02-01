Зеленский рассказал, почему Украина "стоит с протянутой рукой" за вакцинами от COVID-19

Условия вакцинации подтвердили тот факт, что Украина не является равным партнером для стран Запада.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не является равным партнером для стран Европейского союза или мира. Это подтвердилось условиями вакцинации в условиях пандемии коронавируса.
Об этом глава государства сказал в интервью программе Axios на американском телеканале HBO.
Он отметил, что Украина - не в приоритете стран, которые получают вакцину от COVID-19 в отличие от других государств.
"Страны ЕС, с которыми у нас замечательные отношения - я связывался с их лидерами. И они говорили, что будут помогать понемногу из собственных запасов вакцины. И это сложно объяснять народу, что нам будут давать понемножку... Но очень неприятно осознавать, что ты стоишь с протянутой рукой", - заявил Зеленский.
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Вакцинация в Украине - о чем ранее писал Главред:
- Вакцинация украинцев от кронавируса начнется в феврале. Вакцин от коронавируса хватит всем желающим в течение этого года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко уточнил, что вакцинация украинцев от коронавируса может стартовать с 15 февраля.
- 29 января Рада дала старт вакцинации от COVID-19 в Украине. Нардепы одобрили законопроект о запуске вакцинации от коронавируса в Украине.
- Врачи объяснили, кому не стоит вакцинироваться препаратом AstraZeneca. Вирусологи установили возрастные ограничения для использования вакцины AstraZeneca.