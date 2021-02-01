Зеленский рассказал, почему Украина "стоит с протянутой рукой" за вакцинами от COVID-19

Зеленский высказался о ситуации с вакцинами от COVID-19 / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не является равным партнером для стран Европейского союза или мира. Это подтвердилось условиями вакцинации в условиях пандемии коронавируса.

Об этом глава государства сказал в интервью программе Axios на американском телеканале HBO.

Он отметил, что Украина - не в приоритете стран, которые получают вакцину от COVID-19 в отличие от других государств.

"Страны ЕС, с которыми у нас замечательные отношения - я связывался с их лидерами. И они говорили, что будут помогать понемногу из собственных запасов вакцины. И это сложно объяснять народу, что нам будут давать понемножку... Но очень неприятно осознавать, что ты стоишь с протянутой рукой", - заявил Зеленский.

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