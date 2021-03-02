Зеленский сказал, почему вакцинировался, несмотря на перенесенный COVID-19

Президент похвалил вакцину Covishield, которую используют в Украине.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что вакцинировался от коронавируса COVID-19, поскольку после заболевания имел очень низкий уровень антител.
Перед тем, как получить укол, Зеленский письменно дал соглашение на прививку, говорится на сайте президента.
Украинский лидер считает, что препарат Covishield, которым в Украине сейчас проводится вакцинация, является одним из лучших в мире.
Глава страны добавил, что для возвращения к нормальной жизни придется вакцинироваться.
"Прививка важна. Я знаю, что такое COVID-19, потому что болел этим недугом. Поэтому всем предлагаю обязательно вакцинироваться. Несмотря на то, что я переболел COVID-19, у меня уровень антител очень низкий", – поделился президент.
Напомним, Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса 2 марта в Северодонецке Луганской области вместе с военными в качестве главнокомандующего.
Президент 9 ноября 2020 года написал, что заразился COVID-19. Через две недели – 23 ноября, украинский лидер сообщил, что получил негативный тест на коронавирус.
- Справка. Covishield – это локальное (торговое) название вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, которая произведена в Индии.
- Украина получила первую партию вакцины 23 февраля, а 24 числа начался первый этап вакцинации. Всего в Украине запланировано пять этапов вакцинации. На первом планируют вакцинировать медиков и военнослужащих.