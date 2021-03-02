Зеленский сказал, почему вакцинировался, несмотря на перенесенный COVID-19

Владимир Зеленский поделился, что вакцинировался, несмотря на перенесенный коронавирус, поскольку в организме было очень мало антител / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский сообщил, что вакцинировался от коронавируса COVID-19, поскольку после заболевания имел очень низкий уровень антител.

Перед тем, как получить укол, Зеленский письменно дал соглашение на прививку, говорится на сайте президента.

Украинский лидер считает, что препарат Covishield, которым в Украине сейчас проводится вакцинация, является одним из лучших в мире.

Глава страны добавил, что для возвращения к нормальной жизни придется вакцинироваться.

"Прививка важна. Я знаю, что такое COVID-19, потому что болел этим недугом. Поэтому всем предлагаю обязательно вакцинироваться. Несмотря на то, что я переболел COVID-19, у меня уровень антител очень низкий", – поделился президент.

Напомним, Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса 2 марта в Северодонецке Луганской области вместе с военными в качестве главнокомандующего.

Президент 9 ноября 2020 года написал, что заразился COVID-19. Через две недели – 23 ноября, украинский лидер сообщил, что получил негативный тест на коронавирус.