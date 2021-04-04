Зеленский ввел в действие важное решение СНБО о вакцинации украинцев

Президент одобрил Национальный план вакцинации украинцев до конца 2021 года.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно плана вакцинации против COVID-19.
Согласно плану, до конца 2021 года прививки в Украине получат большинство взрослого населения.
Кроме того, согласно решению СНБО, Кабинет министров Украины в семидневный срок должен обеспечить разработку и утверждение Национального плана вакцинации против COVID-19 с учетом лучшего международного опыта.
В частности, должно быть установлено:
- минимально необходимое ежемесячное количество прививок,
- определены источники и сроки поставки вакцин для профилактики коронавирусной болезни,
- ответственных за реализацию плана.
"Конечной целью плана является охват прививками большинства взрослого населения Украины не позднее декабря 2021 для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу", - говорится в сообщении Офиса президента.
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Правительство должно активизировать переговоры с производителями вакцин против COVID-19, а также по привлечению международной технической помощи для реализации кампании по вакцинации в Украине.
Кроме того, министерству иностранных дел Украины поручили принять неотложные меры по повышению эффективности сотрудничества с международным сообществом по поставкам вакцин в Украину.
Министерству здравоохранения поручено:
- принять безотлагательные действенные меры по поставкам в Украину в максимально сжатые сроки необходимого количества вакцин,
- обеспечить проведение "эффективной информационно-разъяснительной работы по вакцинации".
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Вакцинация в Украине – о чем ранее сообщал Главред:
- В Украину 23 февраля прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. На следующий день началась вакцинация населения.
- 25 марта в Украину прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac.
- Китайская вакцина от коронавируса Sinovac такая же эффективная, как индийская вакцина Covishield от Oxford/AstraZeneca, заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов. Он подчеркнул, что медики не будут ставить приоритеты, кому какую вакцину колоть.