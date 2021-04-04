Зеленский ввел в действие важное решение СНБО о вакцинации украинцев

Зеленский одобрил план вакцинации украинцев от коронавируса / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно плана вакцинации против COVID-19.

Согласно плану, до конца 2021 года прививки в Украине получат большинство взрослого населения.

Кроме того, согласно решению СНБО, Кабинет министров Украины в семидневный срок должен обеспечить разработку и утверждение Национального плана вакцинации против COVID-19 с учетом лучшего международного опыта.

В частности, должно быть установлено:

минимально необходимое ежемесячное количество прививок,

определены источники и сроки поставки вакцин для профилактики коронавирусной болезни,

ответственных за реализацию плана.

"Конечной целью плана является охват прививками большинства взрослого населения Украины не позднее декабря 2021 для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу", - говорится в сообщении Офиса президента.

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Правительство должно активизировать переговоры с производителями вакцин против COVID-19, а также по привлечению международной технической помощи для реализации кампании по вакцинации в Украине.

Кроме того, министерству иностранных дел Украины поручили принять неотложные меры по повышению эффективности сотрудничества с международным сообществом по поставкам вакцин в Украину.

Министерству здравоохранения поручено:

принять безотлагательные действенные меры по поставкам в Украину в максимально сжатые сроки необходимого количества вакцин,

обеспечить проведение "эффективной информационно-разъяснительной работы по вакцинации".

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