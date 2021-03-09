Зеленский завуалированно ответил на "перл" Порошенко насчет вакцины

Владимир Зеленский завуалированно ответил на острое слово Петра Порошенко насчет вакцины от коронавируса / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во вторник, 9 марта, заявил, что Украину информационно атакуют не только снаружи, но и изнутри.

Одно из проявлений информационной атаки – называть вакцину от коронавируса COVID-19 словом, которое характеризирует суть именно поступков "больших патриотов", рассказал глава государства на форуме Украина 30, который в YouTube транслировал Ukrinform TV.

По словам Зеленского, также информационная атака касалась ситуации на Донбассе.

"Информационно нашу страну атакуют не только извне, но и изнутри. Когда большие патриоты лгут гражданам о Новых Санжарах, о запрете защитникам на фронте стрелять, или когда называют вакцину словом, которое характеризует суть именно их поступков", – сказал президент.

Ранее сообщалось, что бывший президент, нардеп и лидер Европейской солидарности Петр Порошенко в Верховной Раде во время согласительного совета назвал "индийскую" вакцину от коронавируса Covishield "го*ном".