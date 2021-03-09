Зеленский завуалированно ответил на "перл" Порошенко насчет вакцины

Президент рассказал об информационных атаках на украинское государство.
Президент Владимир Зеленский во вторник, 9 марта, заявил, что Украину информационно атакуют не только снаружи, но и изнутри.
Одно из проявлений информационной атаки – называть вакцину от коронавируса COVID-19 словом, которое характеризирует суть именно поступков "больших патриотов", рассказал глава государства на форуме Украина 30, который в YouTube транслировал Ukrinform TV.
По словам Зеленского, также информационная атака касалась ситуации на Донбассе.
"Информационно нашу страну атакуют не только извне, но и изнутри. Когда большие патриоты лгут гражданам о Новых Санжарах, о запрете защитникам на фронте стрелять, или когда называют вакцину словом, которое характеризует суть именно их поступков", – сказал президент.
Ранее сообщалось, что бывший президент, нардеп и лидер Европейской солидарности Петр Порошенко в Верховной Раде во время согласительного совета назвал "индийскую" вакцину от коронавируса Covishield "го*ном".
- Справка. В конце февраля 2020 года в Новых Санжарах забросали камнями автобусы с людьми, которых эвакуировали из китайского города Ухань, в котором бушевал коронавирус.
- Эвакуированных людей доставляли в медицинский центр Нацгвардии для того, чтобы они пробыли в изоляции 14 дней. Из-за этого в Санжарах устроили акцию протеста.
- Covishield – локальное (торговое) название вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, которую сделали в Индии.
- Украина получила первую партию этого препарата 23 февраля, а 24 числа начался первый этап вакцинации, в рамках которого планируют привить медиков и военнослужащих. Владимир Зеленский уже сделал прививку от коронавируса в качестве главнокомандующего.