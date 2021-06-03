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Зеленскому укололи вторую дозу вакцины от коронавируса

3 июня 2021, 22:21
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Вакцинация лидера страны состоялась в четверг, 3 июня, в амбулатории на территории Офиса президента.

Зеленский
Зеленский получил вторую дозу вакцины от короанвируса / УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский получил вторую дозу вакцины от коронавируса, сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии 24 каналу.

Он заверил, что в Украине, как и во всех других цивилизованных странах, очень жестко контролируют вакцинацию граждан от коронавируса, и президент не может быть исключением из правил. Ведь есть четко определенный график – "через сколько дней после первой дозы вакцины человек может получить вторую дозу".

"В случае с Владимиром Александровичем этот график был соблюден так, как и с любым другим гражданином", – отметил Подоляк.

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На этот раз вакцинация состоялась в амбулатории на территории Офиса президента.

Первую дозу вакцины от коронавируса Зеленский получил 2 марта препаратом от AstraZeneca индийского производства. Это произошло во время рабочей поездки президента на Донбасс.

Вакцинация в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • В МВЦ вакцинируют препаратом CoronaVac. Для вакцинации следует заранее записаться на прививку через приложение Дія. Пожилые люди могут вакцинироваться без записи.
  • Центр вакцинации от COVID-19 также заработал и во Львове. Прививку можно сделать в воскресенье с 10:00 до 19:00.
  • 30 мая Центр вакцинации от коронавируса открылся в Одессе. На стадионе Одесской юридической академии можно сделать прививку от COVID-19 с 09:00 до 17:00. Ожидается, что в день в Одессе будут прививаться от 250 до 300 человек.
Вакцина Михаил Подоляк новости Украины вакцина от коронавируса
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