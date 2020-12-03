Жесткий карантин и остановка транспорта: в Кабмине раскрыли планы

Карантин в Украине могут усилить уже в декабре.
Кабинет министров рассматривает возможность введения жесткого карантина в Украине на три недели с 2 по 21 января 2021 года. Карантинные меры могут усилить и в декабре в том случае, если в сутки будет фиксироваться более 30 тысяч заражений COVID-19. Полной остановки работы транспорта, как было весной, не планируют.
Как рассказали изданию Liga.net собеседники в правительстве и в Офисе президента, одним из вариантов ужесточения противоэпидемиологических мероприятий является введение карантина в Украине с 2 по 21 января на три недели. Ранее дату 2 января называл и секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Сейчас это основная рабочая версия, чтобы дать возможность людям и бизнесу отпраздновать Новый год", - утверждает собеседник агентства.
При этом источник в президентской администрации утверждает, что карантин могут ужесточить еще в декабре. Это произойдет в том случае, если будет фиксироваться более 30 тысяч прецедентов COVID-19 в сутки. Динамику заболеваемости намерены анализировать на выходные.Читайте такжеЖесткий карантин в Украине и остановка транспорта: Кабмин получил план действий
"Но большого всплеска заболеваемости не ожидается", - заверили в ОП.
Кроме того, в правительстве обсуждают и вопрос работы общественного транспорта. Власти не собираются полностью останавливать пассажирские перевозки, как это было весной в начале эпидемии коронавирусной инфекции.
Карантин в Украине
- На территории страны действует общенациональный карантин, который будет длиться до 31 декабря 2020 года.
- Источники СМИ в Кабмине и Офисе президента говорят о том, что локдауна в Украине может и не быть – власти планируют ограничиться усиленным карантином с 2 по 23 января.
- Другие источники в правительстве ранее также утверждали, что жесткого карантина в Украине не будет до Нового года.
- Глава комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил, что в случае тотального локдауна в Украине, по всей стране закроют все объекты, кроме критической инфраструктуры. При этом работа транспорта будет существенно ограничена.