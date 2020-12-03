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Жесткий карантин и остановка транспорта: в Кабмине раскрыли планы

3 декабря 2020, 14:43

Карантин в Украине могут усилить уже в декабре.

коронавирус, карантин
Власть планирует дать возможность людям отпраздновать Новый год - источник / Фото Reuters

Кабинет министров рассматривает возможность введения жесткого карантина в Украине на три недели с 2 по 21 января 2021 года. Карантинные меры могут усилить и в декабре в том случае, если в сутки будет фиксироваться более 30 тысяч заражений COVID-19. Полной остановки работы транспорта, как было весной, не планируют.

Как рассказали изданию Liga.net собеседники в правительстве и в Офисе президента, одним из вариантов ужесточения противоэпидемиологических мероприятий является введение карантина в Украине с 2 по 21 января на три недели. Ранее дату 2 января называл и секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Сейчас это основная рабочая версия, чтобы дать возможность людям и бизнесу отпраздновать Новый год", - утверждает собеседник агентства.

При этом источник в президентской администрации утверждает, что карантин могут ужесточить еще в декабре. Это произойдет в том случае, если будет фиксироваться более 30 тысяч прецедентов COVID-19 в сутки. Динамику заболеваемости намерены анализировать на выходные.Читайте такжеЖесткий карантин в Украине и остановка транспорта: Кабмин получил план действий

"Но большого всплеска заболеваемости не ожидается", - заверили в ОП.

Кроме того, в правительстве обсуждают и вопрос работы общественного транспорта. Власти не собираются полностью останавливать пассажирские перевозки, как это было весной в начале эпидемии коронавирусной инфекции.

Карантин в Украине

Кабмин Офис президента коронавирус в Украине карантин в Украине
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