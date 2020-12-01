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Жесткий карантин и остановка транспорта в Украине: в Кабмине объяснили ситуацию

1 декабря 2020, 09:45

Консультации по введению тотального локдауна в Украине продолжаются, отметил Владислав Криклий.

транспорт,карантин
В Украине не планируют останавливать работу общественного транспорта / УНИАН

Министерство инфраструктуры намерено настаивать на продолжении работы общественного транспорта в условиях жесткого карантина в Украине. Власти не планируют ограничивать работу пассажирских перевозок с целью поддержки деловой активности.

Об этом заявил глава ведомства Владислав Криклий в эфире программы Сніданок з 1+1, комментируя ситуацию с ужесточением противоэпидемиологических мер на территории страны.

По его словам, в ходе консультаций по усилению карантина в Украине на уровне правительства не поднимается вопрос закрытия общественного транспорта. В министерстве инфраструктуры будут настаивать на том, чтобы пассажирские перевозки продолжали работать.

"Даже в тех странах, где вводили некоторые ограничения по функционированию различных отраслей, транспорт продолжает работать. Это артерия в первую очередь для экономики. Иначе трудно деловую активность поддерживать. Я буду настаивать, чтобы транспорт продолжал работу", - сказал Криклий.Читайте такжеЖесткий карантин в Украине и остановка транспорта: Кабмин получил план действий

Также он добавил, что Кабмин не намерен ограничивать движение городского, внутриобластного и междугороднего транспорта. Это касается и работы железной дороги. Авиасообщение по стране отменять также не будут. Работа международного авиасообщения зависит от ситуации с COVID-19 и карантином в других государствах.

Криклий подчеркнул, что отдельные ограничения могут вводиться, однако пока такие проекты решений не рассматривались властями.

"Отдельные случаи возможны, но они не рассматривались. Продолжаются консультации по введению более жесткого карантина, но финальных дат нет", - подчеркнул министр.

Карантин в Украине

Кабмин общественный транспорт Владислав Криклий новости Украины карантин в Украине
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