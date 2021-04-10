Жесткий карантин на Киевщине продлен: названы запреты и рекомендации

Власти Киевщины продлили жесткий карантин почти до конца апреля / УНИАН

Власти Киевской области в пятницу, 9 апреля, решили продлить до 23 числа ужесточенный карантин, введенный в регионе из-за ухудшения ситуации c распространением коронавируса COVID-19.

В области каждая объединенная территориальная община имеет право принимать решение насчет ограничительных мер, основываясь на ситуации на своей территории, говорится на странице Киевской областной госадминистрации в Facebook.

В ОГА отметили, что на территории Киевщины действуют ограничительные меры красной зоны карантина, а также местным властям дали ряд рекомендаций.

Карантин в Киевской области 2021 – какие есть ограничения красной зоны:

Заведениям общественного питания нельзя принимать посетителей;

Не работают торгово-развлекательные центры, развлекательные заведения, заведения бытового обслуживания и некоторые торговые заведения;

Не работают учреждения культуры, бассейны, спортзалы, фитнес-центры и непродовольственные рынки;

Нельзя проводить массовые мероприятия. Исключения – автокинотеатры, автоконцерты и официальные спортивные мероприятия (могут проходить, но без зрителей);

Ученикам средней и старшей школы нельзя посещать учебные заведения.

Карантин на Киевщине 2021 – рекомендации местных властей:

Приостановить работу детских садов и кружков;

Разрешить в транспорте пассажирам занимать только 50% мест для сидения;

Людям в возрасте предоставить приоритет в обслуживании в заведениях торговли с 10:00 до 12:00.

Напомним, в марте в Киевской области ухудшилась ситуация с распространением коронавируса, и регион 21 числа попал в красную зону карантина. С 21 числа карантин был ужесточен.

COVID-19 в Киевской области по состоянию на 10 апреля диагностирован у 105 585 человек, выздоровели 83 025 пациентов, а скончались – 1 876.

В Украине карантин из-за коронавируса стартовал с 12 марта 2020 года. Всего в стране есть четыре карантинных зоны – зеленая, желтая, оранжевая и красная. В зеленой зоне самые слабые карантинные ограничения, а в красной – самые строгие. Зеленых зон в нашей стране нет.