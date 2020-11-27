Жесткий карантин неизбежен: нардеп указала на важную проблему

Людей нужно заранее предупредить об ужесточении карантина - нардеп / Фото Reuters

Введение жесткого карантина в Украине неизбежно, однако власти следует определиться со сроками запуска локдауна и предупредить заранее людей, чтобы они могли подготовиться. Общество и бизнес нужно предупредить за 2-3 недели до начала мероприятий.

Об этом заявила народный депутат от фракции Слуга народа Марина Бардина в эфире телеканала Украина 24, комментируя возможное ужесточение профилактических мер.

По ее словам, усиления противоэпидемиологических мероприятий уже не избежать. Теперь властям нужно определиться с конкретными датами и назвать их обществу, чтобы украинцы смогли тщательно подготовиться во избежание негативных последствий.

"Люди могут спланировать, бизнес может спланировать, когда и как им организовать продажи, чтобы не потерять так много, как они могут потерять из-за неожиданного локдауна", - сказала Бардина.Читайте такжеЖесткий карантин в Украине и остановка транспорта: Кабмин получил план действий

Парламентарий также напомнила, что Рада ранее приняла постановление, согласно которому власти должны за неделю предупреждать граждан о введении усиленных карантинных мер. Но в случае тотального карантина людей лучше предупреждать за несколько недель до начала мероприятий.

"Но я думаю, что в случае локдауна это предупреждение должно быть за 2-3 недели до его начала, чтобы люди могли спланировать свое поведение на момент локдауна", - подчеркнула Марина Бардина.

Карантин в Украине