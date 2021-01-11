Жесткий карантин в Киеве: супермаркеты возобновили продажу "запрещенки"

В столице снова можно купить носки и даже кастрюли.
На третий день усиленного карантина в столичных супермаркетах разблокировали доступ к запрещенным товарам. Купить можно не только носки, но и кастрюли.
Ранее в супермаркетах отделы с непродовольственными товарами, которые оказались под запретом на время жесткого карантина, огородили лентами и повесили объявления, что товар не продается. Теперь эти ленты сняли, передает Сегодня.
Таким образом покупатели получили доступ ко всем товарам.
На кассе несоблюдение постановление Кабмина объяснили так: "Мы же понимаем, как вам жить без носков и пакетов для мусора".
К слову, украинцы и ранее находили способ обойти запрет - они просто пробивали запрещенный товар на кассах самообслуживания.
"Пробивайте все через кассу самообслуживания. И никаких проблем. В системе товары не заблокированы для покупки", - посоветовала пользовательница Facebook Светлана Котляревская.
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Январский карантин в Украине - о чем ранее писал Главред:
- Локдаун в Украине из-за коронавируса начался в пятницу, 8 января. Ограничения будут действовать до 24 января и будут распространяться на сферу торговли и услуг, общественного питания и проведения массовых и развлекательных мероприятий.
- Для того, чтобы остановить коронавирус, власти запретили продажу ряда товаров в супермаркетах. В частности, там не убрали товары с полок, а просто заклеили их лентами, ссылаясь на постановление Кабинета министров.
- Пользователи возмущены тем, что под запретом оказались носки, мусорные пакеты, лампочки, батарейки, свечи и другие непродовольственные товары.
- Позже министр здравоохранения Украины Максим Степанов пояснил логику запрета на продажу ряда товаров.