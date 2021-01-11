Жесткий карантин в Киеве: супермаркеты возобновили продажу "запрещенки"

Ленты, которые ограждали запрещенные товары, сняли / Фото Сегодня

На третий день усиленного карантина в столичных супермаркетах разблокировали доступ к запрещенным товарам. Купить можно не только носки, но и кастрюли.

Ранее в супермаркетах отделы с непродовольственными товарами, которые оказались под запретом на время жесткого карантина, огородили лентами и повесили объявления, что товар не продается. Теперь эти ленты сняли, передает Сегодня.

Таким образом покупатели получили доступ ко всем товарам.

На кассе несоблюдение постановление Кабмина объяснили так: "Мы же понимаем, как вам жить без носков и пакетов для мусора".

Фото Сегодня

К слову, украинцы и ранее находили способ обойти запрет - они просто пробивали запрещенный товар на кассах самообслуживания.

"Пробивайте все через кассу самообслуживания. И никаких проблем. В системе товары не заблокированы для покупки", - посоветовала пользовательница Facebook Светлана Котляревская.

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