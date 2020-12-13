Жесткий карантин в Украине: ​Минздрав предположил новую дату локдауна

Степанов рассказал подробности о будущем локдауне в Украине.
Если жесткий карантин в Украине не введут в январе, то локдаун будут экстренно введены в феврале 2021 года на фоне большого роста заболеваемости коронавирусом.
Как рассказал глава Минздрава Максим Степанов локдаун, который Кабмин предлагает ввести с 8 января 2021, не является жестким, как это было в Евросоюзе.
"Например, во Франции ты не мог выйти из дома, не заполнив форму. Комендантский час, максимум один километр от дома - это да, это локдаун. У нас же есть определенные секторы экономики, которые закрываются, более того, по инициативе президента выделяются денежные компенсации", - заявил глава МОЗ, передает телеканал Украина 24.
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Министр добавил, что в том случае, если правительство не объявит локдаун в январе, "то нам придется гарантированно экстренно делать его в феврале на фоне большого роста заболеваемости".
Ранее Степанов объяснил, почему жесткий карантин вводится с 8 января. По его словам, декабрь имеет важное значение для торговли, а в период с 1 по 7 января в Украине происходит "естественный локдаун".
Локдаун в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава комитета Рады по вопросам здравоохранения, народный депутат от фракции Слуга народа Михаил Радуцкий заверил, что в случае тотального карантина в Украине будут закрыты все объекты, кроме критической инфраструктуры. По его мнению, работа транспорта должна быть ограничена.
- Глава Минздрава Максим Степанов 8 декабря уточнил, что пассажирские перевозки на период жестких противоэпидемиологических мероприятий власти останавливать не намерены.
- На данный момент на территории страны действует общенациональный карантин, который продлится до 31 декабря.
- 9 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 усилят с 8 января.