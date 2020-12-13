Жесткий карантин в Украине: ​Минздрав предположил новую дату локдауна

Когда введут локдаун в Украине / Reuters

Если жесткий карантин в Украине не введут в январе, то локдаун будут экстренно введены в феврале 2021 года на фоне большого роста заболеваемости коронавирусом.

Как рассказал глава Минздрава Максим Степанов локдаун, который Кабмин предлагает ввести с 8 января 2021, не является жестким, как это было в Евросоюзе.

"Например, во Франции ты не мог выйти из дома, не заполнив форму. Комендантский час, максимум один километр от дома - это да, это локдаун. У нас же есть определенные секторы экономики, которые закрываются, более того, по инициативе президента выделяются денежные компенсации", - заявил глава МОЗ, передает телеканал Украина 24.

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Министр добавил, что в том случае, если правительство не объявит локдаун в январе, "то нам придется гарантированно экстренно делать его в феврале на фоне большого роста заболеваемости".

Ранее Степанов объяснил, почему жесткий карантин вводится с 8 января. По его словам, декабрь имеет важное значение для торговли, а в период с 1 по 7 января в Украине происходит "естественный локдаун".

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