Жесткий карантин в Украине: Степанов раскрыл детали локдауна

Степанов рассказал, когда планируют ввести локдаун / REUTERS

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что до конца декабря в Украине вряд ли введут жесткий карантин.

"С точки зрения эпидемиологии, с точки зрения медицины сейчас я могу сказать, что мы вряд ли будем вводить жесткий карантин до конца декабря", - отметил Степанов.

Также Степанов отметил, что карантин выходного дня не привел к желаемому эффекту и не снизил темпы распространения коронавируса​.

"Что касается карантина выходного дня, я неоднократно говорил, что мы рассчитывали на максимальный эффект. Он предусматривал не просто снижение динамики заболеваемости, а снижение на 20% количества заболевших. Мы сейчас видим снижение динамики, даже два дня подряд, что цифры меньше. Но мы не достигли того эффекта, на который рассчитывали максимально, и в том числе это связано с тем, что выполнение карантинных ограничений не было таким, как должно быть", — сказал он.

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Степанов отметил, что самое главное — ограничить контакты.

"У нас введены штрафы за неиспользование масок в общественных местах, и это очень важно, потому что единственным способом остановки являются карантинные ограничения. Вирус передается от человека к человеку, все очень просто. Если контакта нет, на что прежде всего направлены карантинные ограничения, то человек просто не заболеет", — сказал он.

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