Жесткий карантин в Украине: Степанов раскрыл детали локдауна

Глава Минздрава также назвал причину провала карантина выходного дня.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что до конца декабря в Украине вряд ли введут жесткий карантин.
"С точки зрения эпидемиологии, с точки зрения медицины сейчас я могу сказать, что мы вряд ли будем вводить жесткий карантин до конца декабря", - отметил Степанов.
Также Степанов отметил, что карантин выходного дня не привел к желаемому эффекту и не снизил темпы распространения коронавируса.
"Что касается карантина выходного дня, я неоднократно говорил, что мы рассчитывали на максимальный эффект. Он предусматривал не просто снижение динамики заболеваемости, а снижение на 20% количества заболевших. Мы сейчас видим снижение динамики, даже два дня подряд, что цифры меньше. Но мы не достигли того эффекта, на который рассчитывали максимально, и в том числе это связано с тем, что выполнение карантинных ограничений не было таким, как должно быть", — сказал он.
Читайте такжеВрач назвал альтернативный сценарий локдауна в Украине
Степанов отметил, что самое главное — ограничить контакты.
"У нас введены штрафы за неиспользование масок в общественных местах, и это очень важно, потому что единственным способом остановки являются карантинные ограничения. Вирус передается от человека к человеку, все очень просто. Если контакта нет, на что прежде всего направлены карантинные ограничения, то человек просто не заболеет", — сказал он.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство рассматривает варианты ужесточения противоэпидемиологических мероприятий. Среди них - карантин на Новый год и Рождество.
- На территории страны действует общенациональный карантин, который будет длиться до 31 декабря 2020 года.
- Глава комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил, что в случае тотального локдауна в Украине, по всей стране закроют все объекты, кроме критической инфраструктуры. При этом работа транспорта будет существенно ограничена.