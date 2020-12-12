Жесткий карантин в Украине: Степанов рассказал подробности введения локдауна

Степанов раскрыл подробности локдауна в Украине / УНИАН

Локдаун в Украине стоит провести обязательно до конца января 2021 года.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По словам министра, количество инфицированных COVID-19 в Украине только будет расти.

"Почему локдаун вводим после 8 января, а не на Новый год? Мы смотрели по нашим расчетам, как количество тех, кто заболеет коронавирусом будет расти. Для нас было важно провести такой плановый жесткий карантин до конца января. Потому что в конце января и в начале февраля у нас начинается рост количества больных гриппом. Это такое же респираторное заболевание, которое имеет такие же осложнения, как COVID-19. Это дополнительное серьезная нагрузка на нашу медицину. Нам надо подойти с минимальными цифрами заболеваемости COVID-19", – сказал Степанов в программе Свобода слова.

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По его словам, карантин выходного дня также дал определенный результат.

"Те меры, которые мы вводили, в том числе и карантин выходного дня, мы увидели сейчас, по всем цифрам, по количеству заболевших и количества людей, которые госпитализированы, что он действительно сработал. Мы не получили того максимального эффекта, на который мы рассчитывали, но он сработал", – добавил Степанов.

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