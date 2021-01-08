Жесткий карантин в Украине: в Кабмине назвали все запреты и ограничения

В Украине ужесточили условия карантина / УНИАН

В Кабинете министров рассказали об условиях работы торговых заведений во время "карантина зимних каникул".

Как сообщает пресс-служба КМУ, запрещается работа бытовых магазинов, а другие могут торговать исключительно продуктами питания и товарами первой необходимости.

Что разрешено продавать в магазинах во время карантина:

продукты питания;

лекарственные средства;

изделия медицинского назначения;

средства гигиены;

средства связи;

ветеринарные препараты;

корма;

семена;

средства защиты растений;

бытовая химия;

печатная пресса;

горючее.

При этом продажа товаров разрешена на торговых площадях, не менее 60 процентов площади которых предназначены для торговли этими товарами.

Работа киосков и адресная доставка:

В Кабмине подчеркнули, что продажа других групп товаров разрешается только с осуществлением адресной доставки заказов.

Министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, что карантинные мероприятия в части торговли ограничивают прием посетителей в торговых площадях, при этом в киосках можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками. Он добавил, что под запрет не подпадает продажа табачных изделий в супермаркетах.

Сколько людей может находиться в супермаркете:

В то же глава Минздрава пояснил, что в магазинах ограничили продажу товаров, чтобы уменьшить количество контактов. Поэтому одновременно в супермаркете могут находиться до 200 человек, которые пришли за товарами первой необходимости.

"Логика проста - если ограничена продажа товаров, которые можно приобрести, например, носки или детские игрушки, то в магазин за этими товарами уже не пойдет определенное количество людей. Одновременно в супермаркете будет находиться не 500 человек, а 200, которые пришли приобрести только товары первой необходимости. В результате уменьшится количество контактов между людьми и вероятность передачи инфекции", - цитирует Степанова пресс-служба Минздрава.

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Ужесточение карантина в Украине: