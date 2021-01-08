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Жесткий карантин в Украине: в Кабмине назвали все запреты и ограничения

8 января 2021, 16:57
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Максим Степанов назвал число людей, которые одновременно могут находиться в супермаркете.

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В Украине ужесточили условия карантина / УНИАН

В Кабинете министров рассказали об условиях работы торговых заведений во время "карантина зимних каникул".

Как сообщает пресс-служба КМУ, запрещается работа бытовых магазинов, а другие могут торговать исключительно продуктами питания и товарами первой необходимости.

Что разрешено продавать в магазинах во время карантина:

  • продукты питания;
  • лекарственные средства;
  • изделия медицинского назначения;
  • средства гигиены;
  • средства связи;
  • ветеринарные препараты;
  • корма;
  • семена;
  • средства защиты растений;
  • бытовая химия;
  • печатная пресса;
  • горючее.

При этом продажа товаров разрешена на торговых площадях, не менее 60 процентов площади которых предназначены для торговли этими товарами.

Работа киосков и адресная доставка:

В Кабмине подчеркнули, что продажа других групп товаров разрешается только с осуществлением адресной доставки заказов.

Министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, что карантинные мероприятия в части торговли ограничивают прием посетителей в торговых площадях, при этом в киосках можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками. Он добавил, что под запрет не подпадает продажа табачных изделий в супермаркетах.

Сколько людей может находиться в супермаркете:

В то же глава Минздрава пояснил, что в магазинах ограничили продажу товаров, чтобы уменьшить количество контактов. Поэтому одновременно в супермаркете могут находиться до 200 человек, которые пришли за товарами первой необходимости.

"Логика проста - если ограничена продажа товаров, которые можно приобрести, например, носки или детские игрушки, то в магазин за этими товарами уже не пойдет определенное количество людей. Одновременно в супермаркете будет находиться не 500 человек, а 200, которые пришли приобрести только товары первой необходимости. В результате уменьшится количество контактов между людьми и вероятность передачи инфекции", - цитирует Степанова пресс-служба Минздрава.

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Ужесточение карантина в Украине:

  • В Украине с 8 по 24 января включительно действуют усиленные карантинные ограничения на выполнение решения правительства от 9 декабря 2020 года.
  • В этот период запрещается работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос).
  • Запрещается прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктам, и товарами первой необходимости.
  • Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов.
  • Также в указанный период можно оказывать финансовые услуги, разрешена деятельность финансовых учреждений, операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельность АЗС (без зон питания), СТО, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
  • Запрещается работа кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов, театров.
  • Будет запрещено посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.
  • Продолжит работать общественный транспорт.
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