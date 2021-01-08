Жесткий карантин в Украине: в Кабмине назвали все запреты и ограничения

Максим Степанов назвал число людей, которые одновременно могут находиться в супермаркете.
В Кабинете министров рассказали об условиях работы торговых заведений во время "карантина зимних каникул".
Как сообщает пресс-служба КМУ, запрещается работа бытовых магазинов, а другие могут торговать исключительно продуктами питания и товарами первой необходимости.
Что разрешено продавать в магазинах во время карантина:
- продукты питания;
- лекарственные средства;
- изделия медицинского назначения;
- средства гигиены;
- средства связи;
- ветеринарные препараты;
- корма;
- семена;
- средства защиты растений;
- бытовая химия;
- печатная пресса;
- горючее.
При этом продажа товаров разрешена на торговых площадях, не менее 60 процентов площади которых предназначены для торговли этими товарами.
Работа киосков и адресная доставка:
В Кабмине подчеркнули, что продажа других групп товаров разрешается только с осуществлением адресной доставки заказов.
Министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, что карантинные мероприятия в части торговли ограничивают прием посетителей в торговых площадях, при этом в киосках можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками. Он добавил, что под запрет не подпадает продажа табачных изделий в супермаркетах.
Сколько людей может находиться в супермаркете:
В то же глава Минздрава пояснил, что в магазинах ограничили продажу товаров, чтобы уменьшить количество контактов. Поэтому одновременно в супермаркете могут находиться до 200 человек, которые пришли за товарами первой необходимости.
"Логика проста - если ограничена продажа товаров, которые можно приобрести, например, носки или детские игрушки, то в магазин за этими товарами уже не пойдет определенное количество людей. Одновременно в супермаркете будет находиться не 500 человек, а 200, которые пришли приобрести только товары первой необходимости. В результате уменьшится количество контактов между людьми и вероятность передачи инфекции", - цитирует Степанова пресс-служба Минздрава.
Читайте такжеСтало известно, как будут наказывать нарушителей карантина
Ужесточение карантина в Украине:
- В Украине с 8 по 24 января включительно действуют усиленные карантинные ограничения на выполнение решения правительства от 9 декабря 2020 года.
- В этот период запрещается работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос).
- Запрещается прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктам, и товарами первой необходимости.
- Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов.
- Также в указанный период можно оказывать финансовые услуги, разрешена деятельность финансовых учреждений, операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельность АЗС (без зон питания), СТО, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
- Запрещается работа кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов, театров.
- Будет запрещено посещение учебных заведений, торговля непродовольственными товарами, проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.
- Продолжит работать общественный транспорт.