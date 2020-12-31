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Жесткий карантин в январе: эксперт назвал главную ошибку Кабмина

31 декабря 2020, 10:05

Решение об ужесточенном карантина не имеет под собой математических расчетов, подчеркнул Георгий Тука.

Карантина
Георгий Тука прокомментировал усиление карантина в Украине / УНИАН

Вопросы введения новых карантинных ограничений выходят за компетенцию Минздрава, заявил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и бывший глава Луганской ВГА, Георгий Тука.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, решение Кабмина об ужесточенном карантина в январе 2021 года не имеет под собой математических расчетов.

Он напомнил, что существует несколько алгоритмов введения чрезвычайного положения: "Но оно вводится на основании математических расчетов".

Бывший замминистра обратил внимание на то, что Минздрав не предоставил расчетов эффективности карантина.

"В больших городах существует математическая модель по крайней мере движения транспорта. Покажите, если вы закрываете метрополитен, как меняется поток людей", - подчеркнул он.

В то же время эксперт отметил, что эффективность карантинных ограничений зависит от их выполнения.

"Когда я своим глазами вижу, что люди не соблюдают элементарные правила собственной безопасности, то, как говорится, "нечего на зеркало пенять, коли рожа крива". Если вы переоцениваете свою безопасность, при чем тут власть? Она что, вам намордник прибьет гвоздями? Это ваше личное дело", - добавил Тука.

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