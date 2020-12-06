Жесткий карантин в январе: Шмыгаль предупредил о новых запретах

В Украине планируются новые запреты и ограничения из-за карантина.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о работе над перечнем новых карантинных ограничений.
Полный список ограничений будет представлен на заседании Кабинета министров Украины 9 декабря, написал он в Facebook.
Премьер уточнил, что в декабре 2020 года усиления ограничительных мер не будет.
"Благодаря карантину "выходного дня" нам удалось несколько стабилизировать эпидемситуацию и разгрузить медицинскую систему. На этой неделе трижды количество выздоровевших превышало количество новых больных. Как заверил министр здравоохранения Максим Степанов, наша медицинская система в течение декабря справится с нынешним уровнем нагрузки", - подчеркнул он.
В то же время премьер не исключил, что с учетом динамики заболеваемости вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе.
Он также сообщил о совместной с местными властями работе над перечнем возможных ограничений.
Шмыгаль пояснил, что местные власти поддерживают следующие запреты или ограничение деятельности:
- праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ – 100%;
- музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга – 95%;
- праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров – 90%;
Он добавил, что городские головы и руководители ОГА выступают за работу с частичными ограничениями общественного транспорта (не более, чем количество сидячих мест), предприятий общественного питания (доставка или на вынос) и гостиниц (без зон развлечений и питания).
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Ранее Шмыгаль заявил о том, что к концу года, в связи с пандемией, определенные ограничения все-таки будут и к этому бизнесу надо быть готовым.
Локдаун в Украине: что известно о подготовке
- 11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.
- В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции); с 10 до 12 часов - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.
- Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.
- 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.
- В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.
- 2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин не будет продлевать "карантин выходного дня".