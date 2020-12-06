Жесткий карантин в январе: Шмыгаль предупредил о новых запретах

Денис Шмыгаль / УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о работе над перечнем новых карантинных ограничений.

Полный список ограничений будет представлен на заседании Кабинета министров Украины 9 декабря, написал он в Facebook.

Премьер уточнил, что в декабре 2020 года усиления ограничительных мер не будет.

"Благодаря карантину "выходного дня" нам удалось несколько стабилизировать эпидемситуацию и разгрузить медицинскую систему. На этой неделе трижды количество выздоровевших превышало количество новых больных. Как заверил министр здравоохранения Максим Степанов, наша медицинская система в течение декабря справится с нынешним уровнем нагрузки", - подчеркнул он.

В то же время премьер не исключил, что с учетом динамики заболеваемости вводить более жесткие карантинные меры придется уже в январе.

Он также сообщил о совместной с местными властями работе над перечнем возможных ограничений.

Шмыгаль пояснил, что местные власти поддерживают следующие запреты или ограничение деятельности:

праздничных концертов, дискотек и ночных клубов, массовых мероприятий в помещениях, хостелов, ТРЦ – 100%;

музеев, кинотеатров и театров, заведений общественного питания с организацией досуга – 95%;

праздничных ярмарок, спортзалов и фитнес-центров – 90%;

Он добавил, что городские головы и руководители ОГА выступают за работу с частичными ограничениями общественного транспорта (не более, чем количество сидячих мест), предприятий общественного питания (доставка или на вынос) и гостиниц (без зон развлечений и питания).

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Ранее Шмыгаль заявил о том, что к концу года, в связи с пандемией, определенные ограничения все-таки будут и к этому бизнесу надо быть готовым.

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