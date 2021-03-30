Жесткий карантин во Львове до 12 апреля: названы ограничения

Транспорт во Львове будет работать по спецпропускам / УНИАН

Городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение усилить карантин во Львове до 12 апреля. Это связано с резким ростом числа заболевших коронавирусом и госпитализаций в городе. Движение транспорта перейдет в режим специальных перевозок, будут закрыты детские сады, а также ряд торговых центров и магазинов, сообщил львовский градоначальник Андрей Садовый в Telegram.

Что предполагает усиление карантина во Львове

Переход транспорта в режим специальных перевозок с приостановкой бесплатного проезда для льготных категорий населения

Детские сады будут работать только в режиме дежурных групп для детей, родители которых продолжают работу

Обучение в школах продолжается в дистанционном режиме

Магазины непродовольственных товаров работают исключительно в режиме на вынос и по предварительному заказу

Непродовольственные и смешанные рынки должны быть закрыты

Летние площадки не будут открыты до 12 апреля

В городе запрещается проведение массовых мероприятий

Заведения общепита должны работать исключительно на вынос

Какие магазины и заведения также будут закрыты

"Эпицентр", ул. Б.Хмельницкого, 188;

"Ева", ул. Черновола, 1;

"МакДональдз", ул. Шевченко, 7

"Братиська", ул. Сечь. Стрельцов, 3;

"Гребя ябко, ул. Древнееврейский, 20;

"Йоки", ул. Гнатюка, 12а;

"Малевич", ул. Черновола, 2.

Подчеркивается, что городские власти призывают предприятия по возможности переводить своих сотрудников на дистанционную работу.

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