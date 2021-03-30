Жесткий карантин во Львове до 12 апреля: названы ограничения

Карантин во Львове усилили в связи с резким ростом уровня заболеваемости и госпитализаций.
Городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение усилить карантин во Львове до 12 апреля. Это связано с резким ростом числа заболевших коронавирусом и госпитализаций в городе. Движение транспорта перейдет в режим специальных перевозок, будут закрыты детские сады, а также ряд торговых центров и магазинов, сообщил львовский градоначальник Андрей Садовый в Telegram.
Что предполагает усиление карантина во Львове
- Переход транспорта в режим специальных перевозок с приостановкой бесплатного проезда для льготных категорий населения
- Детские сады будут работать только в режиме дежурных групп для детей, родители которых продолжают работу
- Обучение в школах продолжается в дистанционном режиме
- Магазины непродовольственных товаров работают исключительно в режиме на вынос и по предварительному заказу
- Непродовольственные и смешанные рынки должны быть закрыты
- Летние площадки не будут открыты до 12 апреля
- В городе запрещается проведение массовых мероприятий
- Заведения общепита должны работать исключительно на вынос
Какие магазины и заведения также будут закрыты
- "Эпицентр", ул. Б.Хмельницкого, 188;
- "Ева", ул. Черновола, 1;
- "МакДональдз", ул. Шевченко, 7
- "Братиська", ул. Сечь. Стрельцов, 3;
- "Гребя ябко, ул. Древнееврейский, 20;
- "Йоки", ул. Гнатюка, 12а;
- "Малевич", ул. Черновола, 2.
Подчеркивается, что городские власти призывают предприятия по возможности переводить своих сотрудников на дистанционную работу.
Карантин в Украине
- Во вторник, 30 марта, Минздрав обновил эпидемиологическое разделение Украины на зоны карантина. Уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом превышен в 21 регионе из 25 областей страны. В красной зоне находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.
- Глава Минздрава Максим Степанов ранее заявлял, что пик COVID-19 в Украине с высокой долен вероятности придется на период до середины апреля.
- По мнению Степанова, локдаун в Украине вводить пока не нужно. В стране продолжает действовать адаптивный карантин, соблюдение которого нужно контролировать.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов не исключает введения тотального карантина в Украине в том случае, если государство вынуждено будет столкнуться с негативным сценарием заболеваемости COVID-19.
Автор: Андрей Ганжа