Жесткий локдаун: эксперт спрогнозировал сроки ослабления карантина

После праздников происходит рост количества больных коронавирусом, подчеркнул Владимир Курпита.
Введение в Украине жесткого локдауна с 8 января является правильным решением, заявил врач-инфекционист, эпидемиолог, бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита.
Как подчеркнул он в комментрии Главреду, в течение 8-10 января необходимо оценить ситуацию с эффективностью карантина.
"Ведь как раз пройдет семь дней от новогодних праздников, на которые украинцы активно встречались и контактировали: если не будет тенденции к росту заболеваемости, и не будет расти количество госпитализаций, то на заседании правительства 13 или 15 января можно будет принять решение о смягчении ограничительных мер", - отметил эксперт.
В то же время он напомнил, что опыт США и Европы свидетельствует о том, что после праздников происходит рост количества больных коронавирусом.
"Это объясняется тем, что в этот период резко увеличилось количество семейных контактов, во время которых и произошла передача вируса", - добавил Курпита.
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Коронавирус в Украине:
- В Украине за минувшие сутки зафиксировано 8 тыс. 997 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников.
- Вчера с коронавирусной болезнью были госпитализированы 2 тыс. 567 человек; умерли 148 человек, выздоровели 11 тыс. 316 человек.
- За сутки было сделано 54 тыс. 438 тестов (в частности методом ПЦР - 37 тыс. 287, методом ИФА - 17 тыс. 151).
- За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 099 тыс. 493 человека; выздоровели - 773 тыс. 214 человек; умерли - 19 тыс. 505.
- Проведено ПЦР-тестирований - 5 млн 717 тыс. 403.
- За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.