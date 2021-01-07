Жесткий локдаун: эксперт спрогнозировал сроки ослабления карантина

Эксперт спрогнозировал сроки локдауна / УНИАН

Введение в Украине жесткого локдауна с 8 января является правильным решением, заявил врач-инфекционист, эпидемиолог, бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита.

Как подчеркнул он в комментрии Главреду, в течение 8-10 января необходимо оценить ситуацию с эффективностью карантина.

"Ведь как раз пройдет семь дней от новогодних праздников, на которые украинцы активно встречались и контактировали: если не будет тенденции к росту заболеваемости, и не будет расти количество госпитализаций, то на заседании правительства 13 или 15 января можно будет принять решение о смягчении ограничительных мер", - отметил эксперт.

В то же время он напомнил, что опыт США и Европы свидетельствует о том, что после праздников происходит рост количества больных коронавирусом.

"Это объясняется тем, что в этот период резко увеличилось количество семейных контактов, во время которых и произошла передача вируса", - добавил Курпита.

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