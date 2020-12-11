Жесткий локдаун: в Минобразования раскрыли условия работы школ в январе

С 8 по 24 января будут или каникулы, или режим дистанционного обучения, подчеркнул Сергей Шкарлет.
Временно исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет рассказал об организации работы школ во время ужесточения карантина.
Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, обучение в школах во время локдауна с 8 до 24 января будет полностью дистанционным, либо они уйдут на каникулы.
По его словам, часть школ может работать дистанционно, если они использовали свое количество каникулярных дней согласно законодательству Украины, а часть может остаться на каникулах.
"На сегодняшний день руководители и учредители учреждений общего среднего образования или руководители высших учебных заведений в пределах автономии будут определять режим своей работы, но с 8 по 24 января будут или каникулы, или режим дистанционного обучения", - подчеркнул руководитель Минобразования.
Шкарлет уточнил, что работать в полном объеме будут детские сады, а также специальные учебные заведения - интернаты и учебно-реабилитационные центры.
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Локдаун в Украине:
- Кабинет министров принял решение о введении карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.
- Карантин будет длиться с 00:00 8 января до 00:00 25 января.
- Предусмотрено ограничение деятельности: учреждений культуры (проведение концертов, спектаклей, выставок, кинотеатров);
- развлекательных заведений и любых развлекательных мероприятий (дискотек, ночных клубов, в том числе аренда помещений под любые корпоративы);
- учебных заведений (школы и университеты), кроме детсадов; всех средств размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации.
- Также запрещена работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме занятий на улице и профессиональных команд), однако разрешены профессиональные спортивные мероприятия без зрителей.
- Заведения питания будут работать только на вынос или с доставкой, а салоны красоты - только по предварительной записи, не дожидаясь внутри.
- Государственные и коммунальные учреждения переводятся на дистанционную работу и учебу.
- Также будет запрещено функционирование рождественских ярмарок после 8 января.