Жесткий локдаун: в Минобразования раскрыли условия работы школ в январе

В Украине школы перейдут на онлайн-обучение / УНИАН

Временно исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет рассказал об организации работы школ во время ужесточения карантина.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, обучение в школах во время локдауна с 8 до 24 января будет полностью дистанционным, либо они уйдут на каникулы.

По его словам, часть школ может работать дистанционно, если они использовали свое количество каникулярных дней согласно законодательству Украины, а часть может остаться на каникулах.

"На сегодняшний день руководители и учредители учреждений общего среднего образования или руководители высших учебных заведений в пределах автономии будут определять режим своей работы, но с 8 по 24 января будут или каникулы, или режим дистанционного обучения", - подчеркнул руководитель Минобразования.

Шкарлет уточнил, что работать в полном объеме будут детские сады, а также специальные учебные заведения - интернаты и учебно-реабилитационные центры.

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