Жесткий локдаун в январе: в Минздраве назвали все запреты

В Украине усилят карантин на новогодние праздники / УНИАН

В Министерстве здравоохранения опубликовали полную информацию о карантинных ограничениях, которые вводятся в январе 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook, в Украине новогодние праздники могут спровоцировать определенную вспышку заболевания COVID-19.

В сообщении напоминается, что на период с 00:00 часов 8 января по 00:00 часов 25 января будет введен усиленный карантин.

Новые меры предусматривают следующие ограничения работы:

заведений общественного питания (кроме адресной доставки заказов и заказов на вынос);

развлекательных заведений;

заведений торговли непродовольственными товарами;

заведений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

проведение массовых мероприятий, кроме организации горнолыжного досуга (без работы заведений общественного питания и продажи алкогольных напитков);

непродовольственных рынков;

посещение учебных заведений, кроме детсадов.

/ facebook.com/moz.ukr

Как уточнил глава Минздрава Максим Степанов, несмотря на то, что удалось сбить волну ураганного распространения коронавирусной болезни, количество новых случаев инфицирования пока остается достаточно большой.

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В то же время министр также подчеркнул, что усиленный карантин не предусматривает ограничение работы общественного транспорта - как городского, так и междугородного сообщения.

Будет разрешено:

организация "новогодних елок" без концертов;

проведение официальных спортивных мероприятий без зрителей;

работа предприятий торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами;

будут работать АЗС, финансовые учреждения, операторы почтовой связи, а также заведения медицинской практики, ветеринарной практики, учреждения по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;

парикмахерским и салонам красоты будет разрешено работать исключительно по предварительной записи.

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