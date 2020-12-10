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Жесткий локдаун в январе: в Минздраве назвали все запреты

10 декабря 2020, 15:55
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С 8 по 25 января в Украине будет введен усиленный карантин.

Карантин, Киев
В Украине усилят карантин на новогодние праздники / УНИАН

В Министерстве здравоохранения опубликовали полную информацию о карантинных ограничениях, которые вводятся в январе 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook, в Украине новогодние праздники могут спровоцировать определенную вспышку заболевания COVID-19.

В сообщении напоминается, что на период с 00:00 часов 8 января по 00:00 часов 25 января будет введен усиленный карантин.

Новые меры предусматривают следующие ограничения работы:

  • заведений общественного питания (кроме адресной доставки заказов и заказов на вынос);
  • развлекательных заведений;
  • заведений торговли непродовольственными товарами;
  • заведений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;
  • спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
  • проведение массовых мероприятий, кроме организации горнолыжного досуга (без работы заведений общественного питания и продажи алкогольных напитков);
  • непродовольственных рынков;
  • посещение учебных заведений, кроме детсадов.
/ facebook.com/moz.ukr

Как уточнил глава Минздрава Максим Степанов, несмотря на то, что удалось сбить волну ураганного распространения коронавирусной болезни, количество новых случаев инфицирования пока остается достаточно большой.

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В то же время министр также подчеркнул, что усиленный карантин не предусматривает ограничение работы общественного транспорта - как городского, так и междугородного сообщения.

Будет разрешено:

  • организация "новогодних елок" без концертов;
  • проведение официальных спортивных мероприятий без зрителей;
  • работа предприятий торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами;
  • будут работать АЗС, финансовые учреждения, операторы почтовой связи, а также заведения медицинской практики, ветеринарной практики, учреждения по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;
  • парикмахерским и салонам красоты будет разрешено работать исключительно по предварительной записи.

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Локдаун в Украине:

  • Кабинет министров принял решение о введении карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.
  • Карантин будет длиться с 00:00 8 января до 00:00 25 января.
  • Предусмотрено ограничение деятельности: учреждений культуры (проведение концертов, спектаклей, выставок, кинотеатров);
  • развлекательных заведений и любых развлекательных мероприятий (дискотек, ночных клубов, в том числе аренда помещений под любые корпоративы);
  • учебных заведений (школы и университеты), кроме детсадов; всех средств размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации.
  • Также запрещена работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме занятий на улице и профессиональных команд), однако разрешены профессиональные спортивные мероприятия без зрителей.
  • Заведения питания будут работать только на вынос или с доставкой, а салоны красоты - только по предварительной записи, не дожидаясь внутри.
  • Государственные и коммунальные учреждения переводятся на дистанционную работу и учебу.
  • Также будет запрещено функционирование рождественских ярмарок после 8 января.
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