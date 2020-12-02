Жесткого карантина в Украине не будет до Нового года – СМИ

Карантин в стране усилят могут усилить только после Нового года - источник / Фото Reuters

В Кабинете министров не планируют вводить жесткий карантин в Украине до Нового года. Однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуации власти могут изменить свое решение.

Как сообщает издание Страна со ссылкой на источники в украинском правительстве, на данный момент власть не планирует запуск усиленных противоэпидемиологических мероприятий в стране.

Решение могут пересмотреть в том случае, если ситуация с заболеваемостью COVID-19 станет критической.

"Пока позиция у властей такая, что локдауна до нового года не введут. Только если совсем будет катастрофа по коронавирусу, тогда могут пересмотреть это. Но пока концепция - до нового года не вводить, а дальше видно будет", - подчеркивает источник издания.Читайте такжеЖесткий карантин и остановка транспорта в Украине: в Кабмине объяснили ситуацию

Карантин в Украине