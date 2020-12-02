Жесткого карантина в Украине не будет до Нового года – СМИ

Решение по тотальному локдауну в Украине до Нового года могут и пересмотреть.
В Кабинете министров не планируют вводить жесткий карантин в Украине до Нового года. Однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуации власти могут изменить свое решение.
Как сообщает издание Страна со ссылкой на источники в украинском правительстве, на данный момент власть не планирует запуск усиленных противоэпидемиологических мероприятий в стране.
Решение могут пересмотреть в том случае, если ситуация с заболеваемостью COVID-19 станет критической.
"Пока позиция у властей такая, что локдауна до нового года не введут. Только если совсем будет катастрофа по коронавирусу, тогда могут пересмотреть это. Но пока концепция - до нового года не вводить, а дальше видно будет", - подчеркивает источник издания.Читайте такжеЖесткий карантин и остановка транспорта в Украине: в Кабмине объяснили ситуацию
Карантин в Украине
- На территории страны продолжает действовать общенациональный карантин, который продлится до 31 декабря 2020 года.
- В среду, 2 декабря, Кабмин заявил о решении не продлевать карантин выходного дня, в рамках которого по субботам и воскресеньям в стране запрещали работу заведениям общепита и торгово-развлекательной сферы.
- По данным tsn.ua, в правительстве уже согласовали сроки введения тотального локдауна в Украине. Усиленные противокоронавирусные меры на территории страны могут запустить с 23 декабря по 15 января.