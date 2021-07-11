Жительница Бельгии заразилась сразу двумя мутациями коронавируса: она умерла / Reuters

Коронавирус не перестает удивлять врачей и ученых. Пожилая жительница Бельгии заразилась сразу двумя штаммами вируса, о чем свидетельствуют результаты анализов, которые сделали медики при поступлении пациентки в больницу. Женщина не перенесла болезнь и скончалась.

У женщины обнаружили две мутации – типов "Альфа" и "Бета", то есть британскую и южноафриканскую соответственно. Предполагается, что она заразилась от двух разных людей, а также подтверждено, что женщина не прививалась от COVID-19, сообщает BBC.

90-летняя бельгийка умерла еще в марте в городе Алсте, что делает ее случай первым задокументированным в истории, хотя о двойном заражении сообщалось и раньше. При этом болезнь развивалась у нее очень стремительно.

"Трудно сказать, сыграло ли совместное инфицирование двумя вызывающими озабоченность вариантами свою роль в быстром ухудшении состояния пациентки", – говорит ведущий ученый больницы OLV доктор Анне Ванкеерберген.

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Случай бельгийки и недооцененную опасность двойного заражения различными штаммами COVID-19 планируют обсудить на Европейском конгрессе по клинической микробиологии и инфекционных заболеваний позже в этом году.

Отметим, сейчас в мире опасаются штама коронавируса "Дельта", который в 1,6 раза заразнее, чем штамм Альфа, который впервые обнаружили в Великобритании. Дельта вдвое повышает риски госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации больных. Защититься от него можно только благодаря вакцинации.

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