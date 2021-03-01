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Житомирская область "покраснела": в регионе срочно усиливают карантин

1 марта 2021, 13:07
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Государственная комиссия решила установить с 3 марта "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Житомирской области.

маска,карантин
Житомирская область "покраснела": в регионе срочно усиливают карантин / УНИАН

Адаптивный карантин в Украине с делением на четыре зоны начал действовать с 24 февраля. Уже 26 февраля в Ивано-Франковской области ввели жесткие ограничения. С 1 марта карантин ужесточили в Черновицкой области, на очереди еще одна область - Житомирская.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 3 марта 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Житомирской области и применить на территории Житомирской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, которые предусмотрены для "красного" уровня эпидемической опасности", - заявил минист Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

Красная зона

"Красный" уровень устанавливается на территории региона в случае наличия в течение 3 дней подряд двух и более перечисленных выше признаков.

На территории регионов с "красным" уровнем, кроме ограничений, действующих на "желтом" и "оранжевом" уровне также запрещена:

  • работа заведений питания, кроме доставки и заказов на вынос;
  • работа ТРЦ и других заведений развлекательной деятельности;
  • работа магазинов и рынков, кроме тех, где не менее 60% площади предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медназначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными СМИ, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам, представленным в ассортименте указанных субъектов хозяйствования;
  • работа финучреждений, операторов почтовой связи, техобслуживания и ремонта транспортных средств, ремонта компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;
  • выполнение работ по сбору и заготовке отходов;
  • осуществление деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг (прием посетителей осуществляется по предварительной записи);
  • прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников. Кино- и видеосъемки разрешены при условии ограничения доступа к месту съемки посторонних лиц и использования персоналом (кроме актеров во время съемочного процесса), масок;
  • работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов и т.п.;
  • проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий;
  • работа учреждений общественного питания и мест для питания в отелях с 23:00 до 6:00 следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;
  • деятельность непродовольственных рынков;
  • посещение учебных заведений независимо от формы собственности, кроме детсадов, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

Карантин в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • В среду, 24 февраля, Украина опять перешла на адаптивный карантин с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов будет устанавливаться "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
  • Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что рост количества новых инфицированных коронавиусом на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине связан с наплывом туристов.
  • Кабинет министров согласовал с доработкой в однодневный срок дополнительные карантинные ограничения для регионов "красной" зоны относительно пассажирских перевозок. Новые правила вступят в силу через неделю, 3 марта.

Житомирская область новости Украины карантин в Украине красная зона
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