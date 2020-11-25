Жизнь после коронавируса: иммунолог назвал опасные последствия COVID-19

Врач назвал опасные последствия коронавируса / Reuters

Коронавирус 2020 выявили в мире у почти 60 миллионов человек. Жертвами COVID-19 стали 1,4 миллиона человек. При этом коронавирус даже после выздоровления напоминает о себе. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал об опасных последствиях коронавирусной инфекции для организма.

Специалист указал на симптомы повреждения центральной и периферической нервной системы у перенесших COVID-19: провалы в памяти, отсутствие обоняния, нарушения слуха, парестезии (нарушение чувствительности в различных частях тела человека. — ред.). Врач также отметил, что эти симптомы могут сохраняться долго, поскольку восстановление нервных клеток — длительный процесс, сообщает НСН.

Медик также заявил о необходимости обратить пристальное внимание на лечение поврежденных при COVID-19 сосудов и контролировать свертываемость крови.

"Мы видим у таких больных при магнитно-резонансной томографии картину, очень похожую на рассеянный склероз. Такое бывает и при ВИЧ/СПИДе. Видим и симптомы повреждения сосудов, при которых происходит загустение крови, гелеобразование. Этот "гель" может долго рассасываться. Это не инсульт, но очень похоже. Еще очень тонкая вещь – это повреждение сосудов, которые питают крупные сосуды. Они называются vasa vasorum - по-латыни, сосуды сосудов. На лечение этой симптоматики нужно в первую очередь обращать внимание. И контролировать свертываемость крови", — уточнил иммунолог.

Жемчугов рассказал, как снизить вероятность тяжелых форм коронавируса и что делать, чтобы быстрее избавиться от их последствий.

"Надо начинать лечение при первых симптомах простуды под контролем врача, еще до анализов. Терапия будет универсальной, как при гриппе, так и при коронавирусной инфекции. Она сможет оборвать заболевание в самом начале. А после выхода из активной фазы заболевания, когда остались симптомы, связанные, прежде всего, с легкими, применять дыхательную гимнастику. Все знают про надувание шариков. Но это слабая вещь. Лучше применять дыхание из практики йогов. К Европе ее адаптировала доктор Стрельникова, все могут найти дыхательную гимнастику по Стрельниковой. Это могу всем порекомендовать при реабилитации", - заключил врач.

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