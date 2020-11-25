УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Жизнь после коронавируса: иммунолог назвал опасные последствия COVID-19

25 ноября 2020, 17:18

Медик заявил о необходимости обратить пристальное внимание на лечение поврежденных при COVID-19 сосудов и контролировать свертываемость крови.

коронавирус
Врач назвал опасные последствия коронавируса / Reuters

Коронавирус 2020 выявили в мире у почти 60 миллионов человек. Жертвами COVID-19 стали 1,4 миллиона человек. При этом коронавирус даже после выздоровления напоминает о себе. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал об опасных последствиях коронавирусной инфекции для организма.

Специалист указал на симптомы повреждения центральной и периферической нервной системы у перенесших COVID-19: провалы в памяти, отсутствие обоняния, нарушения слуха, парестезии (нарушение чувствительности в различных частях тела человека. — ред.). Врач также отметил, что эти симптомы могут сохраняться долго, поскольку восстановление нервных клеток — длительный процесс, сообщает НСН.

Медик также заявил о необходимости обратить пристальное внимание на лечение поврежденных при COVID-19 сосудов и контролировать свертываемость крови.

"Мы видим у таких больных при магнитно-резонансной томографии картину, очень похожую на рассеянный склероз. Такое бывает и при ВИЧ/СПИДе. Видим и симптомы повреждения сосудов, при которых происходит загустение крови, гелеобразование. Этот "гель" может долго рассасываться. Это не инсульт, но очень похоже. Еще очень тонкая вещь – это повреждение сосудов, которые питают крупные сосуды. Они называются vasa vasorum - по-латыни, сосуды сосудов. На лечение этой симптоматики нужно в первую очередь обращать внимание. И контролировать свертываемость крови", — уточнил иммунолог.

Жемчугов рассказал, как снизить вероятность тяжелых форм коронавируса и что делать, чтобы быстрее избавиться от их последствий.

"Надо начинать лечение при первых симптомах простуды под контролем врача, еще до анализов. Терапия будет универсальной, как при гриппе, так и при коронавирусной инфекции. Она сможет оборвать заболевание в самом начале. А после выхода из активной фазы заболевания, когда остались симптомы, связанные, прежде всего, с легкими, применять дыхательную гимнастику. Все знают про надувание шариков. Но это слабая вещь. Лучше применять дыхание из практики йогов. К Европе ее адаптировала доктор Стрельникова, все могут найти дыхательную гимнастику по Стрельниковой. Это могу всем порекомендовать при реабилитации", - заключил врач.

Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:

  • Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.
  • Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
  • Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.

новости России коронавирус ВИЧ/СПИД коронавирус симптомы коронавирус новости лечение коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Жизнь после коронавируса: иммунолог назвал опасные последствия COVID-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Жесткий карантин в Украине и остановка транспорта: Кабмин получил план действийЖесткий карантин в Украине и остановка транспорта: Кабмин получил план действий Когда пандемия COVID-19 пойдет на спад: ученые дали ответКогда пандемия COVID-19 пойдет на спад: ученые дали ответ Жесткий карантин и остановка транспорта в Украине: врач сделала прогноз и назвала срокиЖесткий карантин и остановка транспорта в Украине: врач сделала прогноз и назвала сроки Жесткий локдаун и остановка транспорта: появился неожиданный прогноз по датамЖесткий локдаун и остановка транспорта: появился неожиданный прогноз по датам Тотальный карантин на Новый год и Рождество: в Кабмине сделали заявлениеТотальный карантин на Новый год и Рождество: в Кабмине сделали заявление
Следующий материал

Последние новости

18:04
Лавров прибыл с визитом в Беларусь
18:01
"ДНР" и "ЛНР" будут разгромлены: Стрелков оценил готовность Донбасса к блицкригу ВСУ Видео
17:51
Кровавое месиво: в Бразилии в ДТП погибло около 40 человек
17:49
Шурин Разумкова проиграл: назван победитель выборов мэра Николаева
17:45
Рождественский пост: что можно есть по дням, быстрые и недорогие рецепты Видео
Реклама
17:39
У Путина прояснили информацию о переговорах с Зеленским Видео
17:28
Разведка рассекретила планы России по Зеленскому и его окружению Видео
17:27
Кабмин восстановил "пакет малыша"
17:18
Жизнь после коронавируса: иммунолог назвал опасные последствия COVID-19 Видео
17:14
В ВСУ оценили шансы на силовое освобождение Донбасса Видео
17:10
Всемирный день диабета вместе с Ново Нордиск: как мы учились и делились опытом новости компании
17:07
Индонезия выдаст украинского блогера России
17:00
Эксперт объяснил, какие уроки Украина должна извлечь из войны в Карабахе Видео
16:37
Гороскоп на 26 ноября для всех: каверза завистника и выгода от лояльности Видео
16:30
Из-за эсминца ВМС США может начаться третья мировая война - СМИ Видео
16:26
Карантинные выплаты на детей ФОПов - в Кабмине приняли новое решение Видео
16:21
Врачи назвали необычный "губной" симптом приближающегося слабоумия Видео
16:09
Самые модные женские короткие стрижки 2021 с удлиненной челкой: фото Фото
15:58
Министр обороны ФРГ сделала громкое заявление об угрозе со стороны России Видео
15:54
Первая волна коронавируса в Украине: иммунолог назвал сроки завершения Видео
Реклама
15:48
В Украине нанесли новый удар по паспортам России: стало известно о решении Кабмина Видео
15:46
Экс-замглавы СБУ Артюхов может стать фигурантом расследований ГБР – СМИ
15:43
Дженнифер Лопес разделась догола для нового клипа
15:41
Синоптик обещает "красивенную" погоду в четверг – и грустные выходные Видео
15:29
Украина пошла торговой войной на Беларусь
15:19
Шмыгаль рассказал, есть ли толк от карантина выходного дня Видео
15:03
Иммунолог развенчал "кочевой" миф о коронавирусе Видео
14:56
Кабмин продлил санкции против России: стал известен срок
14:34
Жесткий карантин на Новый год и Рождество: Шмыгаль прояснил ситуацию Видео
14:30
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
14:28
Пашинян поведал о будущем переговоров по Нагорному Карабаху Видео
14:25
Модель на фото бесстыдно вывалила грудь 15-го размера
14:09
Когда антибиотики при коронавирусе разрешают принимать: врач назвала симптомы Видео
13:57
Головная боль: названы 10 видов боли и что с ней делать Видео
13:55
Гражданство РФ в Крыму и на Донбассе: в ГПУ раскрыли планы по решению вопроса Видео
13:45
Голая женщина устроила перформанс возле Офиса президента
13:33
Администрация Трампа на прощание решила ударить санкциями по России Видео
13:15
"Чистим пулемет": нардеп назвал новое условие России по Донбассу
13:13
У Путина оценили вероятность военной операции Украины по возвращению Донбасса Видео
13:03
Меган Маркл потеряла ребенка Видео
Реклама
12:58
"Стринги, ну не Ваше": Волочковой досталось в Сети за фото в купальнике и ластах
12:43
Мед Манука: почему все сходят с ума и в чем его польза Видео
12:39
Новый год по Zoom: в Кабмине пояснили свой план по жесткому карантину Видео
12:24
В ЮНИСЕФ спрогнозировали, когда в Украине будет максимальный уровень COVID-19
12:19
Подруга Путина родила ему внебрачную дочь: в Кремле резко ответили на расследование СМИ Видео
12:09
Байден не спасет Северный поток-2 для Германии и России – Bloomberg
12:05
Алиев сообщил о контроле Азербайджана над новой территорией Карабаха Видео
12:00
Доктор Комаровский объяснил, с чем связаны главные мифы о коронавирусе Видео
12:00
Гороскоп на 25 ноября для всех: атаки неприятелей, сердечные страдания и карьерная удача Видео
11:51
"Очаги инфекции": эксперт назвал места, в которых обязательно проводить тестирование на COVID-19 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять