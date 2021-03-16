Журналист раскрыл планы России по вакцине Спутник V

Российские власти рассматривают вакцину Спутник V как коммерческий проект - социолог / Reuters

Россия агрессивно свою продвигает вакцину от коронавируса Спутник V на международных рынках, в то время как само российское государство серьезно отстает от Европы по темпам вакцинации. Власти не работают над тем, чтобы люди в РФ делали прививки. Москва намерена поставлять препарат в Европу, однако несмотря на тот факт, что вакцину могут зарегистрировать в ЕС, россиянам вряд ли удастся завоевать европейский рынок, сказал в эфире телеканала Украина 24 российский журналист, социолог Игорь Эйдман.

По его словам, Россия ведет жесткую рекламную кампанию по продвижению своей вакцины, в рамках которой нарушается даже закон. Судя по всему, структуры, которые курируют производство вакцины Спутник V и ее продажу, пользуются поддержкой групп, приближенных к Екатерине Тихоновой – дочери Владимира Путина. Вакцина превращается в коммерческий проект.

"Это центр Гамалеи небезызвестный, разработчик этой вакцины, это агентство прямых инвестиций, которое продает вакцину на международном рынке. И, как всегда, все упирается в деньги, в прибыль людей, приближенных к власти. В истории с вакциной об этом и вся речь", - полагает Эйдман.

Он считает, что вакцину Спутник V действительно могут зарегистрировать в Евросоюзе. Сейчас Европа сталкивается с проблемой, когда ведущие производители вакцин не справляются с темпами вакцинации на Западе. Однако РФ вряд ли удастся выиграть от этой ситуации.Читайте такжеВакцина Спутник V спровоцировала политический кризис в стране ЕС

Эксперт акцентировал внимание на том, что на территории России производство российской вакцины от коронавируса ограничено, кампания по вакцинации также не отличается серьезными масштабами. РФ отстает по этим показателям от Европы. Российские власти заинтересованы в продвижении вакцины именно на Западе, а не внутри своей страны. Но им вряд ли удастся достичь в этом направлении успеха, так как россияне производят слишком мало вакцин.

"Производство в России "Спутника" очень ограничено, и вакцинирование тоже ограничено. При том, что делается много шума, по количеству вакцинированных граждан Россия сильно отстает от Европы. Просто они хитро сделали, они практически не ведут информационную кампанию, чтобы люди вакцинировались внутри страны. Им это не нужно, видимо, это не те деньги, которые они могут слупить со своих граждан. Они хотят продвигать за границу. Но нет больших запасов, чтобы насытить рынок. Поэтому они хотят производить ее там, например, в Италии. Вопрос, зачем это Европе. Я не вижу тут больших перспектив", - подчеркнул Игорь Эйдман.

Регистрация вакцины Спутник V в ЕС